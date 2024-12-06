https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987823251.html
В Эрмитаже задержали посетителя, усевшегося на трон
В Эрмитаже задержали посетителя, усевшегося на трон - РИА Новости, 06.12.2024
В Эрмитаже задержали посетителя, усевшегося на трон
Сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который решил посидеть на троне в Фельдмаршальском зале, сообщило управление вневедомственной охраны (УВО)... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:36
2024-12-06T20:36
2024-12-06T21:07
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который решил посидеть на троне в Фельдмаршальском зале, сообщило управление вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В пятницу служба безопасности музея с помощью камер видеонаблюдения обнаружила, что один из посетителей сел на трон, установленный в Фельдмаршальском зале и являющийся музейным экспонатом. Сразу после этого мужчина направился в Военную галерею 1812 года, где начал хватать картины, пытаясь их сорвать. "Информацию сразу же передали сотрудникам Росгвардии, осуществляющим охрану музея. Росгвардейцы незамедлительно направились в галерею, где и задержали хулигана, применив спецсредства — наручники", — говорится в сообщении на странице УВО Росгвардии в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, 39-летнего жителя Московской области передали прибывшему на место инцидента наряду районного отдела вневедомственной охраны, который затем доставил его в полицию. По предварительной информации, мужчина приехал в Санкт-Петербург, чтобы навестить мать.
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный эрмитаж
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Государственный Эрмитаж
В Эрмитаже задержали посетителя, усевшегося на трон
Жителя Подмосковья задержали за то, что он уселся на трон в зале Эрмитажа