https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987823251.html

В Эрмитаже задержали посетителя, усевшегося на трон

В Эрмитаже задержали посетителя, усевшегося на трон - РИА Новости, 06.12.2024

В Эрмитаже задержали посетителя, усевшегося на трон

Сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который решил посидеть на троне в Фельдмаршальском зале, сообщило управление вневедомственной охраны (УВО)... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:36

2024-12-06T20:36

2024-12-06T21:07

происшествия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который решил посидеть на троне в Фельдмаршальском зале, сообщило управление вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В пятницу служба безопасности музея с помощью камер видеонаблюдения обнаружила, что один из посетителей сел на трон, установленный в Фельдмаршальском зале и являющийся музейным экспонатом. Сразу после этого мужчина направился в Военную галерею 1812 года, где начал хватать картины, пытаясь их сорвать. "Информацию сразу же передали сотрудникам Росгвардии, осуществляющим охрану музея. Росгвардейцы незамедлительно направились в галерею, где и задержали хулигана, применив спецсредства — наручники", — говорится в сообщении на странице УВО Росгвардии в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, 39-летнего жителя Московской области передали прибывшему на место инцидента наряду районного отдела вневедомственной охраны, который затем доставил его в полицию. По предварительной информации, мужчина приехал в Санкт-Петербург, чтобы навестить мать.

https://ria.ru/20240808/krazha-1964824448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный эрмитаж