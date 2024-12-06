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Глава ЕК заключила в Уругвае соглашение о зоне свободной торговли - РИА Новости, 06.12.2024
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16:16 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/urugvay-1987755257.html
Глава ЕК заключила в Уругвае соглашение о зоне свободной торговли
Глава ЕК заключила в Уругвае соглашение о зоне свободной торговли - РИА Новости, 06.12.2024
Глава ЕК заключила в Уругвае соглашение о зоне свободной торговли
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в пятницу в столице Уругвая... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:16
2024-12-06T16:16
в мире
франция
уругвай
южная америка
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в пятницу в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки, сообщила глава ЕК на пресс-конференции в уругвайской столице, которую транслировали на сайте ЕК. "Это соглашение - победа для Европы... Это соглашение будет взаимовыгодным для наших 700 миллионов потребителей", - сказала она. Теперь соглашение должно быть ратифицировано странами ЕС и поддержано в Европейском парламенте. "Теперь я с нетерпением жду возможности обсудить этот вопрос со странами ЕС", - указала глава Еврокомиссии. Ранее Фон дер Ляйен прилетела в Уругвай для участия в саммите государств общего рынка стран Южной Америки - Меркосур и заявила, что рассчитывает на скорейшее подписание вызвавшего протесты соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и объединенным рынком южноамериканских государств, переговоры по которому ведутся с 1999 года. При этом пресс-служба ЕК до последнего момента не анонсировала каких-либо подписаний документов. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента. Ранее в странах ЕС, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Польше прошли протесты фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Критики спорного соглашения также говорят о том, что его реализация негативно отразится на окржающей среде, о необходимости охраны которой так много говорила Фон дер Ляйен в первый срок на посту главы Еврокомиссии. В частности, экоактивисты говорят о неминуемом ускорении в ближайшем будущем вырубки лесов Амазонии и увеличении выбросов парниковых газов, что усугубит климатический кризис.
https://ria.ru/20240609/vybory-1951835599.html
https://ria.ru/20241113/fermery-1983566748.html
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в мире, франция, уругвай, южная америка, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз, меркосур
В мире, Франция, Уругвай, Южная Америка, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Евросоюз, Меркосур
Глава ЕК заключила в Уругвае соглашение о зоне свободной торговли

Фон дер Ляйен заключила в Уругвае спорное соглашение о зоне свободной торговли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в пятницу в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки, сообщила глава ЕК на пресс-конференции в уругвайской столице, которую транслировали на сайте ЕК.
"Это соглашение - победа для Европы... Это соглашение будет взаимовыгодным для наших 700 миллионов потребителей", - сказала она.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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9 июня, 23:46
Теперь соглашение должно быть ратифицировано странами ЕС и поддержано в Европейском парламенте. "Теперь я с нетерпением жду возможности обсудить этот вопрос со странами ЕС", - указала глава Еврокомиссии.
Ранее Фон дер Ляйен прилетела в Уругвай для участия в саммите государств общего рынка стран Южной Америки - Меркосур и заявила, что рассчитывает на скорейшее подписание вызвавшего протесты соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и объединенным рынком южноамериканских государств, переговоры по которому ведутся с 1999 года.
При этом пресс-служба ЕК до последнего момента не анонсировала каких-либо подписаний документов.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Протест бельгийских фермеров в связи с намерением Еврокомиссии подписать договор о свободной торговле со странами Латинской Америки - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Бельгийские фермеры вышли на протест против соглашения о свободной торговле
13 ноября, 16:22
Ранее в странах ЕС, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Польше прошли протесты фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Критики спорного соглашения также говорят о том, что его реализация негативно отразится на окржающей среде, о необходимости охраны которой так много говорила Фон дер Ляйен в первый срок на посту главы Еврокомиссии. В частности, экоактивисты говорят о неминуемом ускорении в ближайшем будущем вырубки лесов Амазонии и увеличении выбросов парниковых газов, что усугубит климатический кризис.
Участники акции протеста у здания Европарламента в Страсбурге, Франция. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Французские фермеры устроили протест у Европарламента
26 ноября, 15:00
 
В миреФранцияУругвайЮжная АмерикаУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронЕврокомиссияЕвросоюзМеркосур
 
 
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