https://ria.ru/20241206/tramp-1987640059.html
Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома"
Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома" - РИА Новости, 06.12.2024
Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома"
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит в свою будущую администрацию предпринимателя Дэвида Сакса спецпредставителем по вопросам... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:02
2024-12-06T04:02
2024-12-06T10:57
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит в свою будущую администрацию предпринимателя Дэвида Сакса спецпредставителем по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты."Я с удовольствием сообщаю, что Дэвид Сакс будет "Царем Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ". В этой важной роли Дэвид будет определять политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалюты", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Сакс, которому 52 года — предприниматель, венчурный капиталист и IT-инвестор. Он родился в ЮАР, окончил университет Чикаго и Стэнфорд.
https://ria.ru/20241204/tramp-1987426584.html
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дональд трамп, в мире, сша, юар, чикаго
Дональд Трамп, В мире, США, ЮАР, Чикаго
Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома"
Трамп предложил Дэвиду Саксу должность представителя по ИИ и криптовалюте