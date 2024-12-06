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Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома" - РИА Новости, 06.12.2024
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04:02 06.12.2024 (обновлено: 10:57 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/tramp-1987640059.html
Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома"
Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома" - РИА Новости, 06.12.2024
Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома"
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит в свою будущую администрацию предпринимателя Дэвида Сакса спецпредставителем по вопросам... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:02
2024-12-06T10:57
дональд трамп
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит в свою будущую администрацию предпринимателя Дэвида Сакса спецпредставителем по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты."Я с удовольствием сообщаю, что Дэвид Сакс будет "Царем Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ". В этой важной роли Дэвид будет определять политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалюты", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Сакс, которому 52 года — предприниматель, венчурный капиталист и IT-инвестор. Он родился в ЮАР, окончил университет Чикаго и Стэнфорд.
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дональд трамп, в мире, сша, юар, чикаго
Дональд Трамп, В мире, США, ЮАР, Чикаго
Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома"

Трамп предложил Дэвиду Саксу должность представителя по ИИ и криптовалюте

CC BY 2.0 / Robert Scoble / David O. SacksДэвид Сакс
Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
CC BY 2.0 / Robert Scoble / David O. Sacks
Дэвид Сакс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит в свою будущую администрацию предпринимателя Дэвида Сакса спецпредставителем по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты.
"Я с удовольствием сообщаю, что Дэвид Сакс будет "Царем Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ". В этой важной роли Дэвид будет определять политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалюты", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Питер Наварро - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию
4 декабря, 23:22
Сакс, которому 52 года — предприниматель, венчурный капиталист и IT-инвестор. Он родился в ЮАР, окончил университет Чикаго и Стэнфорд.
 
Дональд ТрампВ миреСШАЮАРЧикаго
 
 
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