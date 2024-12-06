https://ria.ru/20241206/tramp-1987640059.html

Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома"

Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома" - РИА Новости, 06.12.2024

Трамп предложил Саксу стать "Царем Белого дома"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит в свою будущую администрацию предпринимателя Дэвида Сакса спецпредставителем по вопросам... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T04:02

2024-12-06T04:02

2024-12-06T10:57

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит в свою будущую администрацию предпринимателя Дэвида Сакса спецпредставителем по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты."Я с удовольствием сообщаю, что Дэвид Сакс будет "Царем Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ". В этой важной роли Дэвид будет определять политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалюты", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Сакс, которому 52 года — предприниматель, венчурный капиталист и IT-инвестор. Он родился в ЮАР, окончил университет Чикаго и Стэнфорд.

https://ria.ru/20241204/tramp-1987426584.html

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дональд трамп, в мире, сша, юар, чикаго