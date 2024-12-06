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Глава Татарстана передал звезду Героя России семье погибшего подполковника - РИА Новости, 06.12.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:40 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/svo-1987784870.html
Глава Татарстана передал звезду Героя России семье погибшего подполковника
Глава Татарстана передал звезду Героя России семье погибшего подполковника - РИА Новости, 06.12.2024
Глава Татарстана передал звезду Героя России семье погибшего подполковника
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами семьи подполковника Алексея Копунова, героически погибшего в ходе специальной военной операции, и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:40
2024-12-06T17:40
республика татарстан
россия
рустам минниханов
казань
республика татарстан (татарстан)
сво
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КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами семьи подполковника Алексея Копунова, героически погибшего в ходе специальной военной операции, и передал им медаль "Золотая Звезда", сообщила пресс-служба главы республики. Указом президента Российской Федерации за проявленные мужество и героизм Алексею Копунову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Минниханов передал медаль "Золотая Звезда" матери, вдове и сыну военнослужащего. "Раис (глава) республики отметил, что Алексей Копунов был храбрым и отважным воином, грамотным офицером. Его самоотверженные решительные действия обеспечили выполнение поставленных боевых задач и помогли сохранить жизни личного состава", - говорится в сообщении. Минниханов отметил, что республика гордится Алексеем Викторовичем Копуновым, который является примером честного служения Отечеству. Алексей Копунов родился 21 октября 1980 года. В 2002 году окончил Казанское высшее танковое командное училище по специальности "Командная тактика танковых войск". Проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. Награжден медалью "За воинскую доблесть II степени". Был мобилизован осенью 2022 года. Проходил службу на должностях заместителя командира батальона, командира батальона, заместителя командира мотострелкового полка. Участвовал в оборонительных действиях на авдеевском направлении. 21 марта этого года в районе северной окраины населенного пункта Бердычи Копунов, управляя вверенным подразделением, вел активное отражение контратаки противника. В ходе боя лично эвакуировал троих раненых военнослужащих. Во время оказания им первой медицинской помощи противник применил кассетные боеприпасы. Подполковник прикрыл собой раненого товарища, тем самым спас ему жизнь. Сам же получил ранение. Отказавшись от эвакуации, Копунов продолжил командовать и выполнять поставленную боевую задачу по недопущению прорыва противником рубежа обороны. До последнего момента не терял мужества и стойкости. После очередного применения противником кассетного боеприпаса получил ранения, несовместимые с жизнью. Похоронен на Арском кладбище Казани. Копунов стал одним из 14 жителей Татарстана, удостоенных звания Героя России в ходе СВО.
https://ria.ru/20241202/svo-1986906027.html
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россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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россия, рустам минниханов, казань, республика татарстан (татарстан), сво
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), СВО
Глава Татарстана передал звезду Героя России семье погибшего подполковника

Минниханов передал звезду Героя России семье погибшего подполковника Копунова

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© POOL
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами семьи подполковника Алексея Копунова, героически погибшего в ходе специальной военной операции, и передал им медаль "Золотая Звезда", сообщила пресс-служба главы республики.
Указом президента Российской Федерации за проявленные мужество и героизм Алексею Копунову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Минниханов передал медаль "Золотая Звезда" матери, вдове и сыну военнослужащего.
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"Раис (глава) республики отметил, что Алексей Копунов был храбрым и отважным воином, грамотным офицером. Его самоотверженные решительные действия обеспечили выполнение поставленных боевых задач и помогли сохранить жизни личного состава", - говорится в сообщении.
Минниханов отметил, что республика гордится Алексеем Викторовичем Копуновым, который является примером честного служения Отечеству.
Алексей Копунов родился 21 октября 1980 года. В 2002 году окончил Казанское высшее танковое командное училище по специальности "Командная тактика танковых войск". Проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. Награжден медалью "За воинскую доблесть II степени".
Был мобилизован осенью 2022 года. Проходил службу на должностях заместителя командира батальона, командира батальона, заместителя командира мотострелкового полка. Участвовал в оборонительных действиях на авдеевском направлении.
21 марта этого года в районе северной окраины населенного пункта Бердычи Копунов, управляя вверенным подразделением, вел активное отражение контратаки противника. В ходе боя лично эвакуировал троих раненых военнослужащих. Во время оказания им первой медицинской помощи противник применил кассетные боеприпасы. Подполковник прикрыл собой раненого товарища, тем самым спас ему жизнь. Сам же получил ранение. Отказавшись от эвакуации, Копунов продолжил командовать и выполнять поставленную боевую задачу по недопущению прорыва противником рубежа обороны. До последнего момента не терял мужества и стойкости. После очередного применения противником кассетного боеприпаса получил ранения, несовместимые с жизнью. Похоронен на Арском кладбище Казани.
Копунов стал одним из 14 жителей Татарстана, удостоенных звания Героя России в ходе СВО.
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Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)СВО
 
 
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