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ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко
Российские силы выбили ВСУ с занимаемых позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T08:22
2024-12-06T08:22
2024-12-06T08:22
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Российские силы выбили ВСУ с занимаемых позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций, занять более выгодные рубежи и позиции в восточной части города", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241206/poroshenko-1987636224.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко
Марочко: ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в восточной части Часова Яра