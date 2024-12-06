Рейтинг@Mail.ru
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/svo-1987648784.html
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко
Российские силы выбили ВСУ с занимаемых позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T08:22
2024-12-06T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985937874_0:116:3291:1967_1920x0_80_0_0_2db7f761edf3d50357ffa0aa83a8c26d.jpg
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Российские силы выбили ВСУ с занимаемых позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций, занять более выгодные рубежи и позиции в восточной части города", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241206/poroshenko-1987636224.html
https://ria.ru/20241206/dronovody-1987564090.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985937874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e661322a39c3371f0afabe977f444c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в Часовом Яре, заявил Марочко

Марочко: ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в восточной части Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Российские силы выбили ВСУ с занимаемых позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций, занять более выгодные рубежи и позиции в восточной части города", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм"
Вчера, 02:44
Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Не пожалели на нас трех HIMARS". Как ВСУ охотятся за операторами дронов
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала