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Опрос показал, сколько американцев выступают за мирные переговоры с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
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16:39 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/ssha-1987761520.html
Опрос показал, сколько американцев выступают за мирные переговоры с Россией
Опрос показал, сколько американцев выступают за мирные переговоры с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
Опрос показал, сколько американцев выступают за мирные переговоры с Россией
Более половины американцев считают, что Украине нужно начать мирные переговоры с Россией, даже если это повлечет территориальные уступки со стороны Киева,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:39
2024-12-06T16:39
в мире
россия
украина
киев
рональд рейган
юрий ушаков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более половины американцев считают, что Украине нужно начать мирные переговоры с Россией, даже если это повлечет территориальные уступки со стороны Киева, следует из результатов опроса, проведенного институтом Рональда Рейгана. Согласно опросу, 59% респондентов выступают за то, чтобы Украина начала мирные переговоры, даже если это означает территориальные уступки. При этом большинство американцев по-прежнему поддерживают поставку военной помощи Киеву - такого мнения придерживаются 55% опрошенных. Летом 2024 года эту точку зрения разделяли 57% респондентов. Опрос был проведен онлайн и по телефону среди 2510 человек в период с 8 по 14 ноября. Погрешность составляет около 2 процентных пунктов. Путин выступил в июне с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, российский лидер добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241001/peregovory-1975653111.html
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украина
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353
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в мире, россия, украина, киев, рональд рейган, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Рональд Рейган, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Опрос показал, сколько американцев выступают за мирные переговоры с Россией

Более половины американцев выступают за мирные переговоры с Россией

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более половины американцев считают, что Украине нужно начать мирные переговоры с Россией, даже если это повлечет территориальные уступки со стороны Киева, следует из результатов опроса, проведенного институтом Рональда Рейгана.
Согласно опросу, 59% респондентов выступают за то, чтобы Украина начала мирные переговоры, даже если это означает территориальные уступки.
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При этом большинство американцев по-прежнему поддерживают поставку военной помощи Киеву - такого мнения придерживаются 55% опрошенных. Летом 2024 года эту точку зрения разделяли 57% респондентов.
Опрос был проведен онлайн и по телефону среди 2510 человек в период с 8 по 14 ноября. Погрешность составляет около 2 процентных пунктов.
Путин выступил в июне с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, российский лидер добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией
19 ноября, 14:39
 
В миреРоссияУкраинаКиевРональд РейганЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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