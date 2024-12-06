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ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 06.12.2024 (обновлено: 07:35 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987646755.html
ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко
ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко
ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта на Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T07:32
2024-12-06T07:35
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
сергеевка
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
войска рхбз
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта на Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Сергеевка (юго-западнее Сватово) массированным огнем артиллерии и войск РХБЗ был уничтожен ряд хорошо укрепленных позиций украинских боевиков. Следует отметить, что на данном участке ВФУ использовали для укрытия в том числе готовые железные конструкции, которые в свое время были поставлены украинским олигархом", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html
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донбасс, луганская народная республика, сергеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Сергеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ
ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко

Марочко: ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в районе Сергеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта на Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Сергеевка (юго-западнее Сватово) массированным огнем артиллерии и войск РХБЗ был уничтожен ряд хорошо укрепленных позиций украинских боевиков. Следует отметить, что на данном участке ВФУ использовали для укрытия в том числе готовые железные конструкции, которые в свое время были поставлены украинским олигархом", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаСергеевкаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВойска РХБЗ
 
 
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