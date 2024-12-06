https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987646755.html
ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко
ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко
ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта на Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T07:32
2024-12-06T07:32
2024-12-06T07:35
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта на Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Сергеевка (юго-западнее Сватово) массированным огнем артиллерии и войск РХБЗ был уничтожен ряд хорошо укрепленных позиций украинских боевиков. Следует отметить, что на данном участке ВФУ использовали для укрытия в том числе готовые железные конструкции, которые в свое время были поставлены украинским олигархом", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html
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донбасс, луганская народная республика, сергеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Сергеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ
ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко
Марочко: ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в районе Сергеевки