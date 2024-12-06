https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987646755.html

ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко

ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 06.12.2024

ВС России уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, заявил Марочко

ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта на Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T07:32

2024-12-06T07:32

2024-12-06T07:35

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

сергеевка

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

войска рхбз

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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта на Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Сергеевка (юго-западнее Сватово) массированным огнем артиллерии и войск РХБЗ был уничтожен ряд хорошо укрепленных позиций украинских боевиков. Следует отметить, что на данном участке ВФУ использовали для укрытия в том числе готовые железные конструкции, которые в свое время были поставлены украинским олигархом", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html

донбасс

луганская народная республика

сергеевка

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донбасс, луганская народная республика, сергеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, войска рхбз