Хоценко и Карелин подвели итоги соревнований "Сила традиций"
Хоценко и Карелин подвели в Омске итоги международных соревнований Сила традиций
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин
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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин подвели итоги проведения международных соревнований "Сила традиций" в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Виталий Хоценко и Александр Карелин поблагодарили омичей за участие в организации V международного командного юношеского турнира по греко-римской борьбе, который состоялся в ноябре. На соревнованиях, проходивших в "G-Drive Арене" в течение двух дней, побывали 13 тысяч человек. Омская область собрала на соревнованиях более 100 юношей России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
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"Очень правильно и хорошо говорить "спасибо" за качественно выполненное большое важное дело. Турнир "Сила традиции" благодаря Александру Карелину, его фонду и ещё большой армии участников и спортсменов получится красивым праздником спорта. Наш президент всегда подчёркивает, что популяризация спорта, широкое вовлечение в него детей и молодёжи – залог здоровья подрастающего поколения россиян. Такие турниры, как "Сила традиций", как раз и способствуют выполнению задач, которые ставит глава государства. Спасибо Александру Александровичу за идею проведения турнира. Мы его поддержали и провели на суперсовременной арене с участием талантливых молодых атлетов России и государств ближнего зарубежья. Совсем скоро эти ребята будут выступать уже на самых престижных чемпионатах и соревнованиях мирового уровня", – привели слова губернатора в пресс-службе.
Сенатор РФ Александр Карелин также поблагодарил омичей за поддержку соревнований, отметив уникальные технические возможности "G-Drive Арены" и организацию турнира. Губернатор Хоценко наградил Александра Карелина золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью".