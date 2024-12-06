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Хоценко и Карелин подвели итоги соревнований "Сила традиций"

Хоценко и Карелин подвели итоги соревнований "Сила традиций" - РИА Новости, 06.12.2024

Хоценко и Карелин подвели итоги соревнований "Сила традиций"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин подвели итоги проведения международных соревнований "Сила традиций" в Омске, рассказали РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:23

2024-12-06T14:23

2024-12-06T15:02

омская область

спорт

россия

омская область

виталий хоценко

александр карелин

александр александрович

омск

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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин подвели итоги проведения международных соревнований "Сила традиций" в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона. Виталий Хоценко и Александр Карелин поблагодарили омичей за участие в организации V международного командного юношеского турнира по греко-римской борьбе, который состоялся в ноябре. На соревнованиях, проходивших в "G-Drive Арене" в течение двух дней, побывали 13 тысяч человек. Омская область собрала на соревнованиях более 100 юношей России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. "Очень правильно и хорошо говорить "спасибо" за качественно выполненное большое важное дело. Турнир "Сила традиции" благодаря Александру Карелину, его фонду и ещё большой армии участников и спортсменов получится красивым праздником спорта. Наш президент всегда подчёркивает, что популяризация спорта, широкое вовлечение в него детей и молодёжи – залог здоровья подрастающего поколения россиян. Такие турниры, как "Сила традиций", как раз и способствуют выполнению задач, которые ставит глава государства. Спасибо Александру Александровичу за идею проведения турнира. Мы его поддержали и провели на суперсовременной арене с участием талантливых молодых атлетов России и государств ближнего зарубежья. Совсем скоро эти ребята будут выступать уже на самых престижных чемпионатах и соревнованиях мирового уровня", – привели слова губернатора в пресс-службе. Сенатор РФ Александр Карелин также поблагодарил омичей за поддержку соревнований, отметив уникальные технические возможности "G-Drive Арены" и организацию турнира. Губернатор Хоценко наградил Александра Карелина золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, россия, омская область, виталий хоценко, александр карелин, александр александрович, омск