Рейтинг@Mail.ru
Хоценко и Карелин подвели итоги соревнований "Сила традиций" - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
14:23 06.12.2024 (обновлено: 15:02 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/sorevnovaniya-1987721020.html
Хоценко и Карелин подвели итоги соревнований "Сила традиций"
Хоценко и Карелин подвели итоги соревнований "Сила традиций" - РИА Новости, 06.12.2024
Хоценко и Карелин подвели итоги соревнований "Сила традиций"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин подвели итоги проведения международных соревнований "Сила традиций" в Омске, рассказали РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:23
2024-12-06T15:02
омская область
спорт
россия
омская область
виталий хоценко
александр карелин
александр александрович
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987733914_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04cff7fb85c2ebf593729758b46d987c.jpg
ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин подвели итоги проведения международных соревнований "Сила традиций" в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона. Виталий Хоценко и Александр Карелин поблагодарили омичей за участие в организации V международного командного юношеского турнира по греко-римской борьбе, который состоялся в ноябре. На соревнованиях, проходивших в "G-Drive Арене" в течение двух дней, побывали 13 тысяч человек. Омская область собрала на соревнованиях более 100 юношей России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. "Очень правильно и хорошо говорить "спасибо" за качественно выполненное большое важное дело. Турнир "Сила традиции" благодаря Александру Карелину, его фонду и ещё большой армии участников и спортсменов получится красивым праздником спорта. Наш президент всегда подчёркивает, что популяризация спорта, широкое вовлечение в него детей и молодёжи – залог здоровья подрастающего поколения россиян. Такие турниры, как "Сила традиций", как раз и способствуют выполнению задач, которые ставит глава государства. Спасибо Александру Александровичу за идею проведения турнира. Мы его поддержали и провели на суперсовременной арене с участием талантливых молодых атлетов России и государств ближнего зарубежья. Совсем скоро эти ребята будут выступать уже на самых престижных чемпионатах и соревнованиях мирового уровня", – привели слова губернатора в пресс-службе. Сенатор РФ Александр Карелин также поблагодарил омичей за поддержку соревнований, отметив уникальные технические возможности "G-Drive Арены" и организацию турнира. Губернатор Хоценко наградил Александра Карелина золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью".
россия
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987733914_2:0:1139:853_1920x0_80_0_0_bb64e3f83df6a3064cac047a72feb53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, россия, омская область, виталий хоценко, александр карелин, александр александрович, омск
Омская область , Спорт, Россия, Омская область, Виталий Хоценко, Александр Карелин, Александр Александрович, Омск
Хоценко и Карелин подвели итоги соревнований "Сила традиций"

Хоценко и Карелин подвели в Омске итоги международных соревнований Сила традиций

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и сенатор РФ Александр Карелин подвели итоги проведения международных соревнований "Сила традиций" в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Виталий Хоценко и Александр Карелин поблагодарили омичей за участие в организации V международного командного юношеского турнира по греко-римской борьбе, который состоялся в ноябре. На соревнованиях, проходивших в "G-Drive Арене" в течение двух дней, побывали 13 тысяч человек. Омская область собрала на соревнованиях более 100 юношей России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
«
"Очень правильно и хорошо говорить "спасибо" за качественно выполненное большое важное дело. Турнир "Сила традиции" благодаря Александру Карелину, его фонду и ещё большой армии участников и спортсменов получится красивым праздником спорта. Наш президент всегда подчёркивает, что популяризация спорта, широкое вовлечение в него детей и молодёжи – залог здоровья подрастающего поколения россиян. Такие турниры, как "Сила традиций", как раз и способствуют выполнению задач, которые ставит глава государства. Спасибо Александру Александровичу за идею проведения турнира. Мы его поддержали и провели на суперсовременной арене с участием талантливых молодых атлетов России и государств ближнего зарубежья. Совсем скоро эти ребята будут выступать уже на самых престижных чемпионатах и соревнованиях мирового уровня", – привели слова губернатора в пресс-службе.
Сенатор РФ Александр Карелин также поблагодарил омичей за поддержку соревнований, отметив уникальные технические возможности "G-Drive Арены" и организацию турнира. Губернатор Хоценко наградил Александра Карелина золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью".
 
Омская областьСпортРоссияОмская областьВиталий ХоценкоАлександр КарелинАлександр АлександровичОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала