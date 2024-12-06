https://ria.ru/20241206/smi-1987784718.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 06.12.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы раздаются в пятницу в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua" РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:39

2024-12-06T17:39

2024-12-06T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

страна.ua

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Взрывы раздаются в пятницу в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики", - говорится в сообщении. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241206/rossija-1987737509.html

кривой рог

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы рф