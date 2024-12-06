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В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 06.12.2024
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17:39 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/smi-1987784718.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 06.12.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы раздаются в пятницу в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua" РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:39
2024-12-06T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
страна.ua
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Взрывы раздаются в пятницу в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики", - говорится в сообщении. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241206/rossija-1987737509.html
кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Страна.ua, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Взрывы раздаются в пятницу в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики", - говорится в сообщении.
На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
РЭБ Синица - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьСтрана.uaВооруженные силы РФ
 
 
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