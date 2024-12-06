https://ria.ru/20241206/sk-1987675753.html

СК завершил расследование дела лжеврача Никонова

СК завершил расследование дела лжеврача Никонова - РИА Новости, 06.12.2024

СК завершил расследование дела лжеврача Никонова

Завершено расследование дела московского лжеврача Николая Никонова и его жены, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", вину фигуранты не... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:07

2024-12-06T11:07

2024-12-06T11:07

происшествия

россия

казахстан

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987675384_0:33:360:236_1920x0_80_0_0_9413dbfbbe609393915564f7d60012df.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела московского лжеврача Николая Никонова и его жены, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", вину фигуранты не признают, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ. Николай и Лилия Никоновы, которые в октябре были экстрадированы из Казахстана, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "а", "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Завершено расследование уголовного дела по обвинению супружеской пары в совершении преступлений в отношении детей с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе предварительного следствия установлена еще одна семья с несовершеннолетним ребенком, имеющим диагноз "ДЦП", у которой обвиняемые похитили более 500 тысяч рублей. О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы из Казахстана. По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц. Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она проводила сеансы массажа и получала деньги. "С фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемые не признали вину в инкриминированных преступлениях… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - резюмировали в главке.

https://ria.ru/20240301/vzyatka-1930392705.html

https://ria.ru/20240906/sud-1970956247.html

https://ria.ru/20240912/tatarstan-1972339887.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, казахстан, следственный комитет россии (ск рф)