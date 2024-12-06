Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прибыл в Минск - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/shojgu-1987679173.html
Шойгу прибыл в Минск
Шойгу прибыл в Минск - РИА Новости, 06.12.2024
Шойгу прибыл в Минск
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, на заседании Высшего госсовета Союзного Государства он проинформирует его участников по вопросу... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:23
2024-12-06T11:23
россия
минск
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, на заседании Высшего госсовета Союзного Государства он проинформирует его участников по вопросу концепции безопасности Союзного Государства. "Шестого декабря 2024 года в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного Государства, в котором также примет участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "В соответствии с повесткой дня мероприятия Сергей Шойгу проинформирует участников заседания по вопросу "О концепции безопасности Союзного Государства". Это важный документ, в котором закреплены общие стратегические цели и задачи, определены приоритеты обеспечения безопасности Союзного Государства. Он подготовлен в соответствии с требованиями, которые диктует непростая международная обстановка в условиях значительного расширившихся угроз со стороны Запада", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240909/bezopasnost-1971502026.html
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0bb1082efb51ad2d8f085057eba21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, минск, сергей шойгу
Россия, Минск, Сергей Шойгу
Шойгу прибыл в Минск

Шойгу прибыл в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного Государства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, на заседании Высшего госсовета Союзного Государства он проинформирует его участников по вопросу концепции безопасности Союзного Государства.
"Шестого декабря 2024 года в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного Государства, в котором также примет участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"В соответствии с повесткой дня мероприятия Сергей Шойгу проинформирует участников заседания по вопросу "О концепции безопасности Союзного Государства". Это важный документ, в котором закреплены общие стратегические цели и задачи, определены приоритеты обеспечения безопасности Союзного Государства. Он подготовлен в соответствии с требованиями, которые диктует непростая международная обстановка в условиях значительного расширившихся угроз со стороны Запада", - отметили в пресс-службе.
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году
9 сентября, 03:04
 
РоссияМинскСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала