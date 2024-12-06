https://ria.ru/20241206/shojgu-1987679173.html

Шойгу прибыл в Минск

Шойгу прибыл в Минск - РИА Новости, 06.12.2024

Шойгу прибыл в Минск

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, на заседании Высшего госсовета Союзного Государства он проинформирует его участников по вопросу... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:23

2024-12-06T11:23

2024-12-06T11:23

россия

минск

сергей шойгу

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, на заседании Высшего госсовета Союзного Государства он проинформирует его участников по вопросу концепции безопасности Союзного Государства. "Шестого декабря 2024 года в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного Государства, в котором также примет участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "В соответствии с повесткой дня мероприятия Сергей Шойгу проинформирует участников заседания по вопросу "О концепции безопасности Союзного Государства". Это важный документ, в котором закреплены общие стратегические цели и задачи, определены приоритеты обеспечения безопасности Союзного Государства. Он подготовлен в соответствии с требованиями, которые диктует непростая международная обстановка в условиях значительного расширившихся угроз со стороны Запада", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240909/bezopasnost-1971502026.html

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россия, минск, сергей шойгу