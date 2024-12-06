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Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа - РИА Новости, 06.12.2024
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09:35 06.12.2024 (обновлено: 09:37 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/serbiya-1987658750.html
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа - РИА Новости, 06.12.2024
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа
Сербская газовая компания "Србиягаз" ведет переговоры с российском стороной в Петербурге по вопросам оплаты российского газа, Сербия сделает все необходимое для РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:35
2024-12-06T09:37
экономика
сербия
россия
санкт-петербург
александр вулин
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек - РИА Новости. Сербская газовая компания "Србиягаз" ведет переговоры с российском стороной в Петербурге по вопросам оплаты российского газа, Сербия сделает все необходимое для оплаты, заявил журналистам вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Проблемы (с оплатой газа - ред.) вероятно, возникнут. Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем все необходимое для оплаты газа", - сообщил он журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "И, как вы знаете, Сербия не вводила никаких санкций в отношении России, и мы не будем вводить никаких санкций в отношении России. Это наша твердая политика и твердая позиция президента (Александра - ред.) Вучича", - подчеркнул Вулин.Он добавил, что Сербия уверена, что поставки газа из России продолжатся, несмотря на возможную остановку транзита через Украину с 2025 года."Мы в этом очень уверены", – сказал Вулин, отвечая на вопрос, продолжатся ли поставки.
https://ria.ru/20241120/evropa-1984705386.html
https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987602606.html
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экономика, сербия, россия, санкт-петербург, александр вулин
Экономика, Сербия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Вулин
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа

Сербия и Россия ведут переговоры в Петербурге об оплате газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек - РИА Новости. Сербская газовая компания "Србиягаз" ведет переговоры с российском стороной в Петербурге по вопросам оплаты российского газа, Сербия сделает все необходимое для оплаты, заявил журналистам вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Проблемы (с оплатой газа - ред.) вероятно, возникнут. Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем все необходимое для оплаты газа", - сообщил он журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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"И, как вы знаете, Сербия не вводила никаких санкций в отношении России, и мы не будем вводить никаких санкций в отношении России. Это наша твердая политика и твердая позиция президента (Александра - ред.) Вучича", - подчеркнул Вулин.
Он добавил, что Сербия уверена, что поставки газа из России продолжатся, несмотря на возможную остановку транзита через Украину с 2025 года.
"Мы в этом очень уверены", – сказал Вулин, отвечая на вопрос, продолжатся ли поставки.
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ЭкономикаСербияРоссияСанкт-ПетербургАлександр Вулин
 
 
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