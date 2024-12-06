https://ria.ru/20241206/serbiya-1987658750.html

Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа

Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа - РИА Новости, 06.12.2024

Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа

Сербская газовая компания "Србиягаз" ведет переговоры с российском стороной в Петербурге по вопросам оплаты российского газа, Сербия сделает все необходимое для РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:35

2024-12-06T09:35

2024-12-06T09:37

экономика

сербия

россия

санкт-петербург

александр вулин

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек - РИА Новости. Сербская газовая компания "Србиягаз" ведет переговоры с российском стороной в Петербурге по вопросам оплаты российского газа, Сербия сделает все необходимое для оплаты, заявил журналистам вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Проблемы (с оплатой газа - ред.) вероятно, возникнут. Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом. Я не могу рассказать вам подробности, но я знаю, что мы сделаем все необходимое для оплаты газа", - сообщил он журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "И, как вы знаете, Сербия не вводила никаких санкций в отношении России, и мы не будем вводить никаких санкций в отношении России. Это наша твердая политика и твердая позиция президента (Александра - ред.) Вучича", - подчеркнул Вулин.Он добавил, что Сербия уверена, что поставки газа из России продолжатся, несмотря на возможную остановку транзита через Украину с 2025 года."Мы в этом очень уверены", – сказал Вулин, отвечая на вопрос, продолжатся ли поставки.

https://ria.ru/20241120/evropa-1984705386.html

https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987602606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сербия, россия, санкт-петербург, александр вулин