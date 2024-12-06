https://ria.ru/20241206/rossija-1987631969.html

Россия до сих пор не получила результаты анализов Навального, заявил Лавров

Россия до сих пор не получила результаты анализов Навального, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024

Россия до сих пор не получила результаты анализов Навального, заявил Лавров

Россия до сих пор не получила результаты анализов Алексея Навального после его лечения в ФРГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:44

2024-12-06T01:44

2024-12-06T03:21

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Россия до сих пор не получила результаты анализов Алексея Навального после его лечения в ФРГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нет ответа на вопрос, где результаты медицинских анализов недавно умершего Алексея Навального, лечившегося в Германии осенью 2020 года", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Министр добавил, что еще одной причиной, по которой Москва просила немцев показать результаты анализов, было плохое самочувствие Навального. "Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним… Но нам они так и не рассказали, как они лечили его, что обнаружили и какие методы использовали", - отметил министр. Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20240318/peskov-1933870680.html

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