https://ria.ru/20241206/putin-1987810973.html

Путин поприветствовал участников фестиваля баллады СВО "Время выбрало нас"

Путин поприветствовал участников фестиваля баллады СВО "Время выбрало нас" - РИА Новости, 06.12.2024

Путин поприветствовал участников фестиваля баллады СВО "Время выбрало нас"

Фестиваль баллады специальной военной операции "Время выбрало нас" - важная и востребованная инициатива, которая укрепляет связь времен и поколений, служит... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:02

2024-12-06T19:02

2024-12-06T19:07

культура

россия

владимир путин

сергей кириенко

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Фестиваль баллады специальной военной операции "Время выбрало нас" - важная и востребованная инициатива, которая укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи, говорится в обращении президента России Владимира Путина в обращении к участникам гала-концерта фестиваля. "Дорогие друзья, мы по праву гордимся яркой, богатой палитрой музыкальных произведений, посвященных ратным страницам истории Отечества, подвигам наших отцов, дедов и прадедов. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому считаю ваш проект важной и востребованной инициативой, достойно продолжающей замечательные традиции военной песни, которая в нашей стране пользуется искренней любовью и никого не оставляет равнодушным", - отметил Путин, обращение которого зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Президент подчеркнул, что музыкальные произведения, которые прозвучат на гала-концерте фестиваля имеют особую ценность, поскольку их авторами являются участники и ветераны специальной военной операции, жены, матери, близкие героев. "В талантливых, идущих от сердца песнях правдиво, без прикрас рассказывается о том, что дорого каждому человеку: о верных друзьях и товарищах, о мужестве и благородстве, о любви к Родине. Уверен, что нынешнее мероприятие пройдет на высокое творческом и организационном уровне, станет большим запоминающимся событием и для гостей, и для исполнителей. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавляется в обращении главы государства.

https://ria.ru/20240614/putin-1953013476.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, сергей кириенко