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Путин поприветствовал участников фестиваля баллады СВО "Время выбрало нас" - РИА Новости, 06.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:02 06.12.2024 (обновлено: 19:07 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987810973.html
Путин поприветствовал участников фестиваля баллады СВО "Время выбрало нас"
Путин поприветствовал участников фестиваля баллады СВО "Время выбрало нас" - РИА Новости, 06.12.2024
Путин поприветствовал участников фестиваля баллады СВО "Время выбрало нас"
Фестиваль баллады специальной военной операции "Время выбрало нас" - важная и востребованная инициатива, которая укрепляет связь времен и поколений, служит... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:02
2024-12-06T19:07
культура
россия
владимир путин
сергей кириенко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Фестиваль баллады специальной военной операции "Время выбрало нас" - важная и востребованная инициатива, которая укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи, говорится в обращении президента России Владимира Путина в обращении к участникам гала-концерта фестиваля. &quot;Дорогие друзья, мы по праву гордимся яркой, богатой палитрой музыкальных произведений, посвященных ратным страницам истории Отечества, подвигам наших отцов, дедов и прадедов. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому считаю ваш проект важной и востребованной инициативой, достойно продолжающей замечательные традиции военной песни, которая в нашей стране пользуется искренней любовью и никого не оставляет равнодушным&quot;, - отметил Путин, обращение которого зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Президент подчеркнул, что музыкальные произведения, которые прозвучат на гала-концерте фестиваля имеют особую ценность, поскольку их авторами являются участники и ветераны специальной военной операции, жены, матери, близкие героев. "В талантливых, идущих от сердца песнях правдиво, без прикрас рассказывается о том, что дорого каждому человеку: о верных друзьях и товарищах, о мужестве и благородстве, о любви к Родине. Уверен, что нынешнее мероприятие пройдет на высокое творческом и организационном уровне, станет большим запоминающимся событием и для гостей, и для исполнителей. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавляется в обращении главы государства.
https://ria.ru/20240614/putin-1953013476.html
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россия, владимир путин, сергей кириенко
Культура, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Путин поприветствовал участников фестиваля баллады СВО "Время выбрало нас"

Путин назвал фестиваль баллады СВО "Время выбрало нас" важной инициативой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Фестиваль баллады специальной военной операции "Время выбрало нас" - важная и востребованная инициатива, которая укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи, говорится в обращении президента России Владимира Путина в обращении к участникам гала-концерта фестиваля.
«

"Дорогие друзья, мы по праву гордимся яркой, богатой палитрой музыкальных произведений, посвященных ратным страницам истории Отечества, подвигам наших отцов, дедов и прадедов. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому считаю ваш проект важной и востребованной инициативой, достойно продолжающей замечательные традиции военной песни, которая в нашей стране пользуется искренней любовью и никого не оставляет равнодушным", - отметил Путин, обращение которого зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Президент подчеркнул, что музыкальные произведения, которые прозвучат на гала-концерте фестиваля имеют особую ценность, поскольку их авторами являются участники и ветераны специальной военной операции, жены, матери, близкие героев.
"В талантливых, идущих от сердца песнях правдиво, без прикрас рассказывается о том, что дорого каждому человеку: о верных друзьях и товарищах, о мужестве и благородстве, о любви к Родине. Уверен, что нынешнее мероприятие пройдет на высокое творческом и организационном уровне, станет большим запоминающимся событием и для гостей, и для исполнителей. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавляется в обращении главы государства.
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КультураРоссияВладимир ПутинСергей Кириенко
 
 
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