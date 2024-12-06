https://ria.ru/20241206/premiya-1987739625.html
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:35
2024-12-06T17:35
2024-12-06T18:24
общество
социальный навигатор
сн_образование
россия
москва
журналист
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия сегодня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987777896_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_b5b20ebef5a4167fddde873effd79a29.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве.""Социальный навигатор" — это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!" — сказал шеф-редактор проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Денис Морозов.В этом году для участия в конкурсе "ПРО Образование" подано порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 58 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.Всероссийский конкурс "ПРО Образование" — площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987777896_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8c4c1b3b6ea2b533e81c3a530af1eb3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, москва, журналист, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия сегодня, риа новости
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия, Москва, Журналист, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Россия сегодня, РИА Новости
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".
Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве.
«
""Социальный навигатор" — это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!" — сказал шеф-редактор проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Денис Морозов.
В этом году для участия в конкурсе "ПРО Образование" подано порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 58 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.
Всероссийский конкурс "ПРО Образование" — площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.
Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.