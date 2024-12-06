https://ria.ru/20241206/premiya-1987739625.html

Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"

Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024

Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"

Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:35

2024-12-06T17:35

2024-12-06T18:24

общество

социальный навигатор

сн_образование

россия

москва

журналист

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия сегодня

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве.""Социальный навигатор" — это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!" — сказал шеф-редактор проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Денис Морозов.В этом году для участия в конкурсе "ПРО Образование" подано порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 58 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.Всероссийский конкурс "ПРО Образование" — площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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