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Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024
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17:35 06.12.2024 (обновлено: 18:24 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/premiya-1987739625.html
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:35
2024-12-06T18:24
общество
социальный навигатор
сн_образование
россия
москва
журналист
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия сегодня
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве.&quot;&quot;Социальный навигатор&quot; — это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!&quot; — сказал шеф-редактор проекта &quot;Социальный навигатор&quot; медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; Денис Морозов.В этом году для участия в конкурсе "ПРО Образование" подано порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 58 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.Всероссийский конкурс "ПРО Образование" — площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.
россия
москва
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, москва, журналист, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия сегодня, риа новости
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия, Москва, Журналист, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Россия сегодня, РИА Новости

Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"

© РИА Новости / Владимир АстапковичДенис Морозов и Алиса Осипова
Денис Морозов и Алиса Осипова - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".
Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве.
«

""Социальный навигатор" — это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!" — сказал шеф-редактор проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Денис Морозов.

© РИА Новости / Владимир АстапковичНаграждение Дениса Морозова на Всероссийском конкурсе образовательной журналистики "ПРО Образование - 2024"
Награждение Дениса Морозова на Всероссийском конкурсе образовательной журналистики ПРО Образование - 2024 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Награждение Дениса Морозова на Всероссийском конкурсе образовательной журналистики "ПРО Образование - 2024"
В этом году для участия в конкурсе "ПРО Образование" подано порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 58 участников — журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.
© РИА Новости / Владимир АстапковичНаграждение Алисы Осиповой на Всероссийском конкурсе образовательной журналистики "ПРО Образование - 2024"
Награждение Алисы Осиповой на Всероссийском конкурсе образовательной журналистики ПРО Образование - 2024 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Награждение Алисы Осиповой на Всероссийском конкурсе образовательной журналистики "ПРО Образование - 2024"
Всероссийский конкурс "ПРО Образование" — площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.
Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.
 
ОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМоскваЖурналистМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Россия сегодняРИА Новости
 
 
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