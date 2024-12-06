https://ria.ru/20241206/posol-1987679783.html

Посол Ерхов рассказал о вреде подлаживания турецких банков под санкции

Посол Ерхов рассказал о вреде подлаживания турецких банков под санкции - РИА Новости, 06.12.2024

Посол Ерхов рассказал о вреде подлаживания турецких банков под санкции

Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:27

2024-12-06T11:27

2024-12-06T11:27

россия

алексей ерхов

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569012514_0:128:2947:1786_1920x0_80_0_0_a653bcc41763a8525a70697991857a3d.jpg

АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило в среду местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии. "Ситуация говорит сама за себя. То, что турецкая банковская система подлаживается под незаконные западные санкции, естественно, вредит нашему сотрудничеству, в том числе, в сфере туризма", - сказал дипломат. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241202/turtsija-1986833511.html

https://rsport.ria.ru/20241128/sanktsii-1986201668.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алексей ерхов, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция