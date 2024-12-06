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Посол Ерхов рассказал о вреде подлаживания турецких банков под санкции - РИА Новости, 06.12.2024
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11:27 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/posol-1987679783.html
Посол Ерхов рассказал о вреде подлаживания турецких банков под санкции
Посол Ерхов рассказал о вреде подлаживания турецких банков под санкции - РИА Новости, 06.12.2024
Посол Ерхов рассказал о вреде подлаживания турецких банков под санкции
Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:27
2024-12-06T11:27
россия
алексей ерхов
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило в среду местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии. "Ситуация говорит сама за себя. То, что турецкая банковская система подлаживается под незаконные западные санкции, естественно, вредит нашему сотрудничеству, в том числе, в сфере туризма", - сказал дипломат. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241202/turtsija-1986833511.html
https://rsport.ria.ru/20241128/sanktsii-1986201668.html
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россия, алексей ерхов, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция
Россия, Алексей Ерхов, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция
Посол Ерхов рассказал о вреде подлаживания турецких банков под санкции

Посол Ерхов заявил, что подлаживание турецких банков под санкции вредит туризму

© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило в среду местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии.
Пляж отеля в Турции - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Турции высказались о системе "все включено" для российских туристов
2 декабря, 12:16
"Ситуация говорит сама за себя. То, что турецкая банковская система подлаживается под незаконные западные санкции, естественно, вредит нашему сотрудничеству, в том числе, в сфере туризма", - сказал дипломат.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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РоссияАлексей ЕрховВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреТурция
 
 
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