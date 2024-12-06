Посол Ерхов рассказал о вреде подлаживания турецких банков под санкции
Посол Ерхов заявил, что подлаживание турецких банков под санкции вредит туризму
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило в среду местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии.
"Ситуация говорит сама за себя. То, что турецкая банковская система подлаживается под незаконные западные санкции, естественно, вредит нашему сотрудничеству, в том числе, в сфере туризма", - сказал дипломат.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.