https://ria.ru/20241206/peterburg-1987830681.html

В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на женщин

В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на женщин - РИА Новости, 06.12.2024

В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на женщин

Еще одно уголовное дело возбуждено после того, как полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который нападал на женщин в Красногвардейском районе,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T22:09

2024-12-06T22:09

2024-12-06T22:09

происшествия

красногвардейский район

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбуждено после того, как полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который нападал на женщин в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информировало ведомство, после заявлений двух местных жительниц о схожих случаях беспричинного нападения на них на улице неизвестного мужчины полиция установила, что подозреваемый вымещал свою обиду на жительницах Красногвардейского района после того, как был избит семейной парой собутыльников, с которой познакомился незадолго до этого. Сотрудники угрозыска обнаружили фигуранта возбужденного на фоне нападений в Красногвардейском районе уголовного дела о хулиганстве в больнице, куда он попал после побоев. "При этом врачи больницы, которые его госпитализировали, оценили нанесенные ему побои как тяжкий вред здоровью. На основании медицинского заключения полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении. Фигурантом этого дела стал 28-летний местный житель, он задержан в качестве подозреваемого, заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987811447.html

https://ria.ru/20241126/napadenie-1985708390.html

красногвардейский район

россия

санкт-петербург

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происшествия, красногвардейский район, россия, санкт-петербург