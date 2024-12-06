Украина поставила не на ту лошадь, заявил Орбан
Орбан заявил, что Киев поставил не на ту лошадь, отказавшись от мира с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Украина поставила "не на ту лошадь", когда под влиянием англосаксов отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Венгерский премьер также назвал "бесстыдным" предложение госсекретаря США Энтони Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
В свою очередь, президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась. Тем не менее такой диалог должен проходить на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей, добавил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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