https://ria.ru/20241206/novichkov-1987751094.html
Новичков: в Белоруссии учтут ошибки России в сфере волонтерства
Новичков: в Белоруссии учтут ошибки России в сфере волонтерства - РИА Новости, 06.12.2024
Новичков: в Белоруссии учтут ошибки России в сфере волонтерства
Депутат Госдумы, член комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, соцполитике и здравоохранению Николай Новичков сообщил, что Белоруссия... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:03
2024-12-06T16:03
2024-12-06T16:13
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, соцполитике и здравоохранению Николай Новичков сообщил, что Белоруссия может учесть ошибки РФ в сфере волонтерства, сообщает Sputnik. Он подчеркнул, что Россия за 15 лет сделала немало для развития добровольчества, но этого недостаточно. "И здесь, собственно, белорусская сторона, с учетом того, что эту работу сейчас активизирует, может не только учесть наши ошибки, но и сделать больше, чем сделано в Российской Федерации", - полагает депутат Госдумы. Ранее Новичков возглавлял в России Национальную ассоциацию добровольческих объединений. Исходя из своего опыта, депутат пришел к выводу, что есть сферы добровольчества, которые плохо или недостаточно стимулируются. Например, это сельские волонтеры."В России общественные организации, которые работают в деревнях и селах, не всегда "дотягиваются" до всех или "дотягиваются формально". Здесь нужно находить возможности для того, чтобы селян в это вовлекать и тоже эту деятельность учитывать", - подчеркнул парламентарий.Он добавил, что для добровольцев очень важны электронные волонтерские книжки и единая база."Человек с одной стороны как бы индивидуализирует работу, а с другой стороны — это позволяет учитывать всех (волонтеров - Sputnik)", - считает Новичков.Он обратил внимание и на семейное добровольчество."Когда, грубо говоря, большие семьи друг другу помогают, и это вообще практически никак не учитывается. Это считается, ну как бы обязательно: по-соседски, по-родственному... Как бы так, как должно быть. Оно, может, и должно быть. Но, с другой стороны, как бы мы теряем (волонтеров из виду - Sputnik). Вот давайте тоже об этом подумаем", - предложил депутат.Семейный аспект, по мнению Новичкова, очень важен.Новичков предложил подумать и над тем, стоит ли считать волонтерство деятельностью, которую нужно учитывать при начислении трудового стажа и при назначении пенсии.В свою очередь член Совета Федерации, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду, соцполитике и здравоохранению Елена Афанасьева подчеркнула, что не нужно превращать волонтерство в оплачиваемую работу."Одно дело медаль повесить, другое дело - деньги за это дать", - сказала она.
https://ria.ru/20241205/putin-1987601506.html
https://ria.ru/20241206/belorussiya-1987749364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, николай новичков , госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Николай Новичков , Госдума РФ
Новичков: в Белоруссии учтут ошибки России в сфере волонтерства
Депутат Госдумы Новичков: Белоруссия учтет ошибки России в сфере волонтерства
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Депутат Госдумы, член комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, соцполитике и здравоохранению Николай Новичков сообщил, что Белоруссия может учесть ошибки РФ в сфере волонтерства, сообщает Sputnik
.
Он подчеркнул, что Россия за 15 лет сделала немало для развития добровольчества, но этого недостаточно.
«
"И здесь, собственно, белорусская сторона, с учетом того, что эту работу сейчас активизирует, может не только учесть наши ошибки, но и сделать больше, чем сделано в Российской Федерации", - полагает депутат Госдумы.
Ранее Новичков возглавлял в России Национальную ассоциацию добровольческих объединений. Исходя из своего опыта, депутат пришел к выводу, что есть сферы добровольчества, которые плохо или недостаточно стимулируются. Например, это сельские волонтеры.
"В России
общественные организации, которые работают в деревнях и селах, не всегда "дотягиваются" до всех или "дотягиваются формально". Здесь нужно находить возможности для того, чтобы селян в это вовлекать и тоже эту деятельность учитывать", - подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что для добровольцев очень важны электронные волонтерские книжки и единая база.
"Человек с одной стороны как бы индивидуализирует работу, а с другой стороны — это позволяет учитывать всех (волонтеров - Sputnik)", - считает Новичков.
Он обратил внимание и на семейное добровольчество.
"Когда, грубо говоря, большие семьи друг другу помогают, и это вообще практически никак не учитывается. Это считается, ну как бы обязательно: по-соседски, по-родственному... Как бы так, как должно быть. Оно, может, и должно быть. Но, с другой стороны, как бы мы теряем (волонтеров из виду - Sputnik). Вот давайте тоже об этом подумаем", - предложил депутат.
Семейный аспект, по мнению Новичкова, очень важен.
Новичков предложил подумать и над тем, стоит ли считать волонтерство деятельностью, которую нужно учитывать при начислении трудового стажа и при назначении пенсии.
В свою очередь член Совета Федерации, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду, соцполитике и здравоохранению Елена Афанасьева подчеркнула, что не нужно превращать волонтерство в оплачиваемую работу.
"Одно дело медаль повесить, другое дело - деньги за это дать", - сказала она.