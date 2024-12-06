https://ria.ru/20241206/novichkov-1987751094.html

Новичков: в Белоруссии учтут ошибки России в сфере волонтерства

Новичков: в Белоруссии учтут ошибки России в сфере волонтерства - РИА Новости, 06.12.2024

Новичков: в Белоруссии учтут ошибки России в сфере волонтерства

Депутат Госдумы, член комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, соцполитике и здравоохранению Николай Новичков сообщил, что Белоруссия... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:03

2024-12-06T16:03

2024-12-06T16:13

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

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николай новичков

госдума рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, соцполитике и здравоохранению Николай Новичков сообщил, что Белоруссия может учесть ошибки РФ в сфере волонтерства, сообщает Sputnik. Он подчеркнул, что Россия за 15 лет сделала немало для развития добровольчества, но этого недостаточно. "И здесь, собственно, белорусская сторона, с учетом того, что эту работу сейчас активизирует, может не только учесть наши ошибки, но и сделать больше, чем сделано в Российской Федерации", - полагает депутат Госдумы. Ранее Новичков возглавлял в России Национальную ассоциацию добровольческих объединений. Исходя из своего опыта, депутат пришел к выводу, что есть сферы добровольчества, которые плохо или недостаточно стимулируются. Например, это сельские волонтеры."В России общественные организации, которые работают в деревнях и селах, не всегда "дотягиваются" до всех или "дотягиваются формально". Здесь нужно находить возможности для того, чтобы селян в это вовлекать и тоже эту деятельность учитывать", - подчеркнул парламентарий.Он добавил, что для добровольцев очень важны электронные волонтерские книжки и единая база."Человек с одной стороны как бы индивидуализирует работу, а с другой стороны — это позволяет учитывать всех (волонтеров - Sputnik)", - считает Новичков.Он обратил внимание и на семейное добровольчество."Когда, грубо говоря, большие семьи друг другу помогают, и это вообще практически никак не учитывается. Это считается, ну как бы обязательно: по-соседски, по-родственному... Как бы так, как должно быть. Оно, может, и должно быть. Но, с другой стороны, как бы мы теряем (волонтеров из виду - Sputnik). Вот давайте тоже об этом подумаем", - предложил депутат.Семейный аспект, по мнению Новичкова, очень важен.Новичков предложил подумать и над тем, стоит ли считать волонтерство деятельностью, которую нужно учитывать при начислении трудового стажа и при назначении пенсии.В свою очередь член Совета Федерации, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду, соцполитике и здравоохранению Елена Афанасьева подчеркнула, что не нужно превращать волонтерство в оплачиваемую работу."Одно дело медаль повесить, другое дело - деньги за это дать", - сказала она.

https://ria.ru/20241205/putin-1987601506.html

https://ria.ru/20241206/belorussiya-1987749364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, николай новичков , госдума рф