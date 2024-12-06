https://ria.ru/20241206/nauka-1987495381.html

В Сибири создали "съедобную губку" для очистки Арктики от разливов нефти

В Сибири создали "съедобную губку" для очистки Арктики от разливов нефти - РИА Новости, 06.12.2024

В Сибири создали "съедобную губку" для очистки Арктики от разливов нефти

Новый сорбент, поглощающий нефть и нефтепродукты с поверхности водоемов, разработали специалисты СФУ в составе международного научного коллектива. По мнению... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T05:00

2024-12-06T05:00

2024-12-06T05:00

наука

наука

университетская наука

арктика

россия

киргизия

сибирский федеральный университет

красноярск

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новый сорбент, поглощающий нефть и нефтепродукты с поверхности водоемов, разработали специалисты СФУ в составе международного научного коллектива. По мнению ученых, новая "губка" позволит с меньшими затратами удалять большее количество вредных для окружающей среды веществ и будет полезным субстратом для бактерий и растений, поскольку содержит различные природные вещества, которыми бедна арктическая почва. Результат представлен в издании "Экология и промышленность России".Разлив нефти или нефтепродуктов в водоемах приводит к формированию на поверхности воды пленки, не пропускающей кислород, свет и тепло, которые необходимы для деятельности микроорганизмов. По подсчетам специалистов, при разливе одной тонны нефти уже через десять минут образуется нефтяное пятно площадью 12 квадратных километров.В северных регионах наносимый природе ущерб от нефти может стать непоправимым, подчеркнули ученые. Освоение нефтегазовых месторождений в арктическом регионе повышает опасность аварий на шельфах и при транспортировке "черного золота", а многие способы ликвидации нефтяных пятен в условиях северного климата оказываются неэффективными.Коллектив специалистов Сибирского федерального университета (СФУ) и Таласского государственного университета (Талас, Киргизия) разработал полимерный сорбент на основе нетоксичных и непатогенных компонентов с добавлением природных веществ (например, гуминовых кислот). Согласно результатам экспериментов, новый состав не только поглощает 90–98 процентов нефти и нефтепродуктов с поверхности воды при температурах от 0° до +40°С, но и разлагается, не нанося дополнительного ущерба окружающей среде."Отличительным признаком является сочетание в составе композиции двух полимерных смол — карбамидоформальдегидной, с классом эмиссии формальдегида не более 0,2 процента, и меламиноформальдегидной смолы, позволяющей получить композит с безопасным, экологически чистым составом, огнестойкими характеристиками, способностью улавливать углекислый газ при возгораниях", — рассказала одна из авторов работы, доцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных материалов Института нефти и газа СФУ Мария Ковалева.При обработке загрязненных нефтепродуктами поверхностей практически предотвращаются процессы испарения нефтепродуктов. Предлагаемый сорбент также можно рассматривать не только с точки зрения сорбционных свойств, но и как медленнодействующее полимерное удобрение (рекультивант). Это позволяет не беспокоиться о сорбенте, оставшемся на поверхности после обработки. Разложение карбамидных смол до аммиака происходит в течение трех-пяти лет, что позволяет на протяжении этого времени минерализировать деградированную почву при выносе сорбента на берег, добавила Ковалева.Специалист отметила, что после окончания процесса впитывания в новый сорбент на экотоксикант приходится 95 процентов массы, то есть один грамм сорбента способен поглотить 19 граммов нефти."Действие сорбента основано на сочетании коагуляционных процессов за счет внешней оболочки — эластомера и процессов абсорбции за счет ядра – полимерного сорбента. Предлагаемый композит имеет улучшенные характеристики плавучести, десорбции, влагоемкости", — добавила эксперт.Сейчас специалисты проводят экспериментальные работы по оценке влияния сорбента на арктические растения и микробиоту почвы.

https://ria.ru/20241021/nauka-1978701687.html

https://ria.ru/20241129/nauka-1986290534.html

https://ria.ru/20240805/nauka-1963723170.html

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наука, университетская наука, арктика, россия, киргизия, сибирский федеральный университет, красноярск, экология, нефть