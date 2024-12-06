В Сибири создали "съедобную губку" для очистки Арктики от разливов нефти
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений ПузинОбразец полученного сорбента для нефти
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новый сорбент, поглощающий нефть и нефтепродукты с поверхности водоемов, разработали специалисты СФУ в составе международного научного коллектива. По мнению ученых, новая "губка" позволит с меньшими затратами удалять большее количество вредных для окружающей среды веществ и будет полезным субстратом для бактерий и растений, поскольку содержит различные природные вещества, которыми бедна арктическая почва. Результат представлен в издании "Экология и промышленность России".
Разлив нефти или нефтепродуктов в водоемах приводит к формированию на поверхности воды пленки, не пропускающей кислород, свет и тепло, которые необходимы для деятельности микроорганизмов. По подсчетам специалистов, при разливе одной тонны нефти уже через десять минут образуется нефтяное пятно площадью 12 квадратных километров.
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В северных регионах наносимый природе ущерб от нефти может стать непоправимым, подчеркнули ученые. Освоение нефтегазовых месторождений в арктическом регионе повышает опасность аварий на шельфах и при транспортировке "черного золота", а многие способы ликвидации нефтяных пятен в условиях северного климата оказываются неэффективными.
Коллектив специалистов Сибирского федерального университета (СФУ) и Таласского государственного университета (Талас, Киргизия) разработал полимерный сорбент на основе нетоксичных и непатогенных компонентов с добавлением природных веществ (например, гуминовых кислот). Согласно результатам экспериментов, новый состав не только поглощает 90–98 процентов нефти и нефтепродуктов с поверхности воды при температурах от 0° до +40°С, но и разлагается, не нанося дополнительного ущерба окружающей среде.
"Отличительным признаком является сочетание в составе композиции двух полимерных смол — карбамидоформальдегидной, с классом эмиссии формальдегида не более 0,2 процента, и меламиноформальдегидной смолы, позволяющей получить композит с безопасным, экологически чистым составом, огнестойкими характеристиками, способностью улавливать углекислый газ при возгораниях", — рассказала одна из авторов работы, доцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных материалов Института нефти и газа СФУ Мария Ковалева.
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений ПузинДоцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных материалов Института нефти и газа СФУ Мария Ковалева
Доцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных материалов Института нефти и газа СФУ Мария Ковалева
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений ПузинОбразец полученного сорбента для нефти
Образец полученного сорбента для нефти
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
Процесс очистки воды от нефти полученным сорбентом
Процесс очистки воды от нефти полученным сорбентом
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
Процесс очистки воды от нефти полученным сорбентом
Процесс очистки воды от нефти полученным сорбентом
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
4 из 4
Доцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных материалов Института нефти и газа СФУ Мария Ковалева
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
1 из 4
Образец полученного сорбента для нефти
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
2 из 4
Процесс очистки воды от нефти полученным сорбентом
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
3 из 4
Процесс очистки воды от нефти полученным сорбентом
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ/Евгений Пузин
4 из 4
При обработке загрязненных нефтепродуктами поверхностей практически предотвращаются процессы испарения нефтепродуктов. Предлагаемый сорбент также можно рассматривать не только с точки зрения сорбционных свойств, но и как медленнодействующее полимерное удобрение (рекультивант). Это позволяет не беспокоиться о сорбенте, оставшемся на поверхности после обработки. Разложение карбамидных смол до аммиака происходит в течение трех-пяти лет, что позволяет на протяжении этого времени минерализировать деградированную почву при выносе сорбента на берег, добавила Ковалева.
Специалист отметила, что после окончания процесса впитывания в новый сорбент на экотоксикант приходится 95 процентов массы, то есть один грамм сорбента способен поглотить 19 граммов нефти.
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"Действие сорбента основано на сочетании коагуляционных процессов за счет внешней оболочки — эластомера и процессов абсорбции за счет ядра – полимерного сорбента. Предлагаемый композит имеет улучшенные характеристики плавучести, десорбции, влагоемкости", — добавила эксперт.
Сейчас специалисты проводят экспериментальные работы по оценке влияния сорбента на арктические растения и микробиоту почвы.