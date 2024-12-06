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Глава "Ленбытхима" похитил более 50 миллионов на контрактах с Минобороны
Глава "Ленбытхима" похитил более 50 миллионов на контрактах с Минобороны - РИА Новости, 06.12.2024
Глава "Ленбытхима" похитил более 50 миллионов на контрактах с Минобороны
Главу "Ленбытхима" Дениса Михайлова, которого ранее отправили под домашний арест, арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей на контрактах для... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:34
2024-12-06T15:34
2024-12-06T15:37
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главу "Ленбытхима" Дениса Михайлова, которого ранее отправили под домашний арест, арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей на контрактах для Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.В сентябре сообщалось, что глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенными на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг". По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей. Позднее на его имущество стоимостью 40 миллионов рублей был наложен арест."Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Михайлову меру пресечения в виде заключения под стражу". - говорится в сообщении.По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 50 миллионов рублей.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, санкт-петербург, военторг
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Санкт-Петербург, Военторг
Глава "Ленбытхима" похитил более 50 миллионов на контрактах с Минобороны
Глава "Ленбытхима" Михайлов на контрактах с МО похитил более 50 миллионов рублей