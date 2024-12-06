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Лавров прокомментировал роль России по вопросу переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2024
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02:21 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635228.html
Лавров прокомментировал роль России по вопросу переговоров по Украине
Лавров прокомментировал роль России по вопросу переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров прокомментировал роль России по вопросу переговоров по Украине
Не следует представлять ситуацию так, что якобы Москва и Вашингтон "за всех" решают вопрос переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:21
2024-12-06T03:21
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Не следует представлять ситуацию так, что якобы Москва и Вашингтон "за всех" решают вопрос переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что Россия всегда придерживалась принципа равенства государств. "Европейцы "перешептываются" друг с другом, мол, не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, это удел США и России. Не думаю, что нам следует представлять наши контакты таким образом, что якобы двое решают за всех. Ни в коем случае. Это не наш стиль. Мы предпочитаем действовать так же, как в БРИКС и ШОС. Там действительно воплощен принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН. США не привыкли уважать этот принцип", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. США говорят, что не могут позволить России победить на Украине, потому что это подорвет "миропорядок, основанный на правилах", а он является американским господством, указал министр. "Североатлантический альянс, по крайней мере при администрации Джо Байдена, заглядывается на весь Евразийский континент. Эти Индо-Тихоокеанские стратегии, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря уже включены в "повестку дня" НАТО. Блок перемещает туда инфраструктуру. Создали АУКУС, формируют Индо-Тихоокеанский квартет (Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея). США, Южная Корея и Япония создают военный альянс с отдельными ядерными компонентами", - отметил он. Лавров напомнил о словах Йенса Столтенберга, который в 2023 году, занимая в тот момент пост генерального секретаря НАТО, заявил о том, что атлантическая безопасность неотделима от безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. "Когда его спросили, означает ли это, что альянс выходит за рамки территориальной обороны, он ответил отрицательно, при этом добавил, что западники должны присутствовать там для "защиты своей территории". Этот элемент "превентивного воздействия" присутствует все чаще", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20241206/rossija-1987634227.html
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633963.html
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россия, сша, украина, сергей лавров, владимир зеленский, такер карлсон, нато, брикс, шос, интервью лаврова такеру карлсону
Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, НАТО, БРИКС, ШОС, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров прокомментировал роль России по вопросу переговоров по Украине

Лавров заявил, что Россия и США не решают вопрос Украины за всех

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Не следует представлять ситуацию так, что якобы Москва и Вашингтон "за всех" решают вопрос переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что Россия всегда придерживалась принципа равенства государств.
"Европейцы "перешептываются" друг с другом, мол, не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, это удел США и России. Не думаю, что нам следует представлять наши контакты таким образом, что якобы двое решают за всех. Ни в коем случае. Это не наш стиль. Мы предпочитаем действовать так же, как в БРИКС и ШОС. Там действительно воплощен принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН. США не привыкли уважать этот принцип", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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США говорят, что не могут позволить России победить на Украине, потому что это подорвет "миропорядок, основанный на правилах", а он является американским господством, указал министр.
"Североатлантический альянс, по крайней мере при администрации Джо Байдена, заглядывается на весь Евразийский континент. Эти Индо-Тихоокеанские стратегии, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря уже включены в "повестку дня" НАТО. Блок перемещает туда инфраструктуру. Создали АУКУС, формируют Индо-Тихоокеанский квартет (Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея). США, Южная Корея и Япония создают военный альянс с отдельными ядерными компонентами", - отметил он.
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Лавров напомнил о словах Йенса Столтенберга, который в 2023 году, занимая в тот момент пост генерального секретаря НАТО, заявил о том, что атлантическая безопасность неотделима от безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Когда его спросили, означает ли это, что альянс выходит за рамки территориальной обороны, он ответил отрицательно, при этом добавил, что западники должны присутствовать там для "защиты своей территории". Этот элемент "превентивного воздействия" присутствует все чаще", - подчеркнул министр.
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Вчера, 01:53
 
РоссияСШАУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийТакер КарлсонНАТОБРИКСШОСИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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