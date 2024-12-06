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На Западе внезапно высказались об интервью Лаврова Такеру Карлсону
На Западе внезапно высказались об интервью Лаврова Такеру Карлсону - РИА Новости, 06.12.2024
На Западе внезапно высказались об интервью Лаврова Такеру Карлсону
Пользователи соцсети X поддержали позицию главы МИД России Сергея Лаврова, давшего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:16
2024-12-06T05:16
2024-12-06T12:10
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X поддержали позицию главы МИД России Сергея Лаврова, давшего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Комментарии читатели оставили под постом Карлсона с интервью Лаврова. В частности, отметили, что американское правительство не позволяет России закончить конфликт из-за прямой финансовой выгоды."Россия пытается прекратить войну уже около года. Госдепартамент США говорит нет. Они не позволяют прекратить отмывание денег. У BlackRock (крупнейший инвестиционный холдинг США. — Прим. ред.) есть контракт на восстановление Украины, финансируемый американскими налогоплательщиками на сумму около одного триллиона долларов", — возмутился @WarClandestine.Пользователь под ником Zlatti71 восхитился Сергеем Лавровым, назвав его "лучшим министром иностранных дел на планете"."Лучший и самый опытный министр иностранных дел на Земле", — написал он."Такер Карлсон делает больше, чтобы остановить третью мировую войну, чем Джо Байден за все время", — заметил, в свою очередь, Planet Of Memes.Также читатели выразили надежду на то, что у России получится выстроить сотрудничество с новым президентом США Дональдом Трампом, и предостерегли Запад от попыток воевать с Россией.Ранее Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого они обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом и проблемы в отношениях с США.Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, продлилось 80 минут.
https://ria.ru/20241206/tayna-1987638024.html
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633255.html
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в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, такер карлсон, джо байден, государственный департамент сша, blackrock, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Джо Байден, Государственный департамент США, BlackRock, Интервью Лаврова Такеру Карлсону