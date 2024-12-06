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Житель Петербурга не смог отсудить у властей деньги за игнорирование идей

Житель Петербурга не смог отсудить у властей деньги за игнорирование идей - РИА Новости, 06.12.2024

Житель Петербурга не смог отсудить у властей деньги за игнорирование идей

Жителю Санкт-Петербурга не удалось отсудить у городских властей 10 миллионов рублей, в которые он оценил моральный вред от игнорирования своих идей по... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:55

2024-12-06T16:55

2024-12-06T16:55

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Жителю Санкт-Петербурга не удалось отсудить у городских властей 10 миллионов рублей, в которые он оценил моральный вред от игнорирования своих идей по благоустройству на протяжении 18 лет, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Как рассказала глава судебной пресс-службы в своем Telegram-канале, иск к правительству Петербурга подал местный житель с необычным именем Пердсбай. Истец просил компенсировать ему "потерю времени" с 2005 года по 2023 год, оценив моральный вред в 10 миллионов рублей. "С 2005 по 2023 годы Пердсбай предлагал правительству пять адресов строительства мостов через реку Большая Нева с эскизными вариантами, строительство дорог иной конструкции кольцевого характера, с переходами через ж/д пути, с пересечениями через улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга, разные варианты транспортных развязок разных уровней для городских условий; соединения улиц, располагавшихся в разных районах города без пересечения друг с другом... Предлагая указные инженерные проекты на протяжении 18 лет, истец надеялся на трудоустройство и благоустройство", – пояснила Лебедева. За этот период неравнодушный петербуржец не получил квалифицированный ответ на свои предложения, оставшиеся без практического воплощения. При этом, по оценке Смольнинского райсуда, истцом не доказан ни сам по себе факт противоправного поведения ответчика, ни наличие причинно-следственной связи между поведением ответчика и наступившим для него моральным вредом. "Само по себе несогласие истца с действиями ответчика по непринятию его проектов не свидетельствует о нарушении его личных неимущественных прав. Кроме того, доказательств наступления для истца неблагоприятных последствий в материалах дела не имеется и им не представлено, в связи с чем его права и законные интересы нельзя полагать нарушенными, требующими судебного восстановления", – приводит Лебедева выводы Смольнинского суда. "Суд Пердсбаю Курбаниязовичу отказал", – заключает глава судебной пресс-службы Петербурга.

https://ria.ru/20241014/mizulina-1977991891.html

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происшествия, санкт-петербург, россия