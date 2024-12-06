Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу
Хирург из Ленинградской области осужден условно за обрезание младенцу на дому
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Хирург больницы из Ленинградской области, сделавший на дому обрезание крайней плоти младенцу, после которого ребенок был госпитализирован, получил условный срок по обвинению в небезопасных услугах, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Джамшеджона Аминова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг по специальности хирургия, сроком на 2 года", - сообщает пресс-служба.
В Магнитогорске младенец попал в больницу после обрезания на дому
26 января 2023, 09:47
Как установил суд, врач-хирург Тосненской клинической больницы Аминов за 8 тысяч рублей сделал обрезание крайней плоти полового члена (циркумцизию) младенцу 2024 года рождения.
"При этом Аминовым были допущены дефекты, которые явились причиной послеоперационного кровотечения, что потребовало проведения экстренной операции с выполнением пластики кожи, что расценивается как тяжкий вред здоровью", - добавили в пресс-службе судов.
Ранее городской главк СК РФ сообщал, что младенец, появившийся на свет в конце февраля, в середине марта был госпитализирован с кровотечением в больницу после проведения домашней операции по месту жительства в Шушарах. Источник РИА Новости сообщал, что врач для проведения обрезания был найден через объявления в интернете.