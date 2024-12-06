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Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу - РИА Новости, 06.12.2024
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12:32 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/hirurg-1987695359.html
Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу
Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу - РИА Новости, 06.12.2024
Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу
Хирург больницы из Ленинградской области, сделавший на дому обрезание крайней плоти младенцу, после которого ребенок был госпитализирован, получил условный срок РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:32
2024-12-06T12:32
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Хирург больницы из Ленинградской области, сделавший на дому обрезание крайней плоти младенцу, после которого ребенок был госпитализирован, получил условный срок по обвинению в небезопасных услугах, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Джамшеджона Аминова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг по специальности хирургия, сроком на 2 года", - сообщает пресс-служба. Как установил суд, врач-хирург Тосненской клинической больницы Аминов за 8 тысяч рублей сделал обрезание крайней плоти полового члена (циркумцизию) младенцу 2024 года рождения. "При этом Аминовым были допущены дефекты, которые явились причиной послеоперационного кровотечения, что потребовало проведения экстренной операции с выполнением пластики кожи, что расценивается как тяжкий вред здоровью", - добавили в пресс-службе судов. Ранее городской главк СК РФ сообщал, что младенец, появившийся на свет в конце февраля, в середине марта был госпитализирован с кровотечением в больницу после проведения домашней операции по месту жительства в Шушарах. Источник РИА Новости сообщал, что врач для проведения обрезания был найден через объявления в интернете.
https://ria.ru/20230126/mladenets-1847499462.html
https://ria.ru/20240701/patsientka-1956650786.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу

Хирург из Ленинградской области осужден условно за обрезание младенцу на дому

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Хирург больницы из Ленинградской области, сделавший на дому обрезание крайней плоти младенцу, после которого ребенок был госпитализирован, получил условный срок по обвинению в небезопасных услугах, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Джамшеджона Аминова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг по специальности хирургия, сроком на 2 года", - сообщает пресс-служба.
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Как установил суд, врач-хирург Тосненской клинической больницы Аминов за 8 тысяч рублей сделал обрезание крайней плоти полового члена (циркумцизию) младенцу 2024 года рождения.
"При этом Аминовым были допущены дефекты, которые явились причиной послеоперационного кровотечения, что потребовало проведения экстренной операции с выполнением пластики кожи, что расценивается как тяжкий вред здоровью", - добавили в пресс-службе судов.
Ранее городской главк СК РФ сообщал, что младенец, появившийся на свет в конце февраля, в середине марта был госпитализирован с кровотечением в больницу после проведения домашней операции по месту жительства в Шушарах. Источник РИА Новости сообщал, что врач для проведения обрезания был найден через объявления в интернете.
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