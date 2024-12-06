https://ria.ru/20241206/hirurg-1987695359.html

Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу

Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу - РИА Новости, 06.12.2024

Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу

Хирург больницы из Ленинградской области, сделавший на дому обрезание крайней плоти младенцу, после которого ребенок был госпитализирован, получил условный срок РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:32

2024-12-06T12:32

2024-12-06T12:32

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Хирург больницы из Ленинградской области, сделавший на дому обрезание крайней плоти младенцу, после которого ребенок был госпитализирован, получил условный срок по обвинению в небезопасных услугах, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Джамшеджона Аминова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг по специальности хирургия, сроком на 2 года", - сообщает пресс-служба. Как установил суд, врач-хирург Тосненской клинической больницы Аминов за 8 тысяч рублей сделал обрезание крайней плоти полового члена (циркумцизию) младенцу 2024 года рождения. "При этом Аминовым были допущены дефекты, которые явились причиной послеоперационного кровотечения, что потребовало проведения экстренной операции с выполнением пластики кожи, что расценивается как тяжкий вред здоровью", - добавили в пресс-службе судов. Ранее городской главк СК РФ сообщал, что младенец, появившийся на свет в конце февраля, в середине марта был госпитализирован с кровотечением в больницу после проведения домашней операции по месту жительства в Шушарах. Источник РИА Новости сообщал, что врач для проведения обрезания был найден через объявления в интернете.

https://ria.ru/20230126/mladenets-1847499462.html

https://ria.ru/20240701/patsientka-1956650786.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)