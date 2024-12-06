https://ria.ru/20241206/germaniya-1987723206.html

Немцы призвали Запад убедить Украину отказаться от территорий

Немцы призвали Запад убедить Украину отказаться от территорий - РИА Новости, 06.12.2024

Немцы призвали Запад убедить Украину отказаться от территорий

Западные страны должны убедить Украину пойти на отказ от территорий ради завершения конфликта, так считают более 50% немцев, следует из опроса Politbarometer... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:37

2024-12-06T14:37

2024-12-06T14:37

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МОСКВА, 6 дек. – РИА Новости. Западные страны должны убедить Украину пойти на отказ от территорий ради завершения конфликта, так считают более 50% немцев, следует из опроса Politbarometer ("Политический барометр"), данные которого приводит немецкий канал ZDF. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Агентство Блумберг охарактеризовало это как "самый сильный" сигнал о готовности Зеленского прекратить конфликт без возвращения всех территорий. По данным опроса, 52% немцев выступают за то, чтобы западные страны оказали давление на Украину, чтобы та признала потерю территорий, если таким образом можно будет закончить войну. Противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. Вместе с тем, согласно опросу, лишь 22% респондентов считают, что переговоры западных политиков с российским президентом Владимиром Путиным в значительной степени помогут приблизить конец конфликта, при этом 75% участников опроса считают, что это ничем не поможет. Опрос Politbarometer проводился исследовательской группой Wahlen с 3 по 5 декабря по телефону и интернету. В нём приняли участие 1433 немецких гражданина. Погрешность составляет от 2 до 3%. Путин выступил в июне с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, российский лидер добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241203/sholts-1987121388.html

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