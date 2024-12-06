https://ria.ru/20241206/erdogan-1987720059.html

Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече

Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече - РИА Новости, 06.12.2024

Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его сирийский коллега Башар Асад не дал положительного ответа на предложение о встрече и нормализации... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:19

2024-12-06T14:19

2024-12-06T14:19

в мире

турция

анкара (провинция)

дамаск (город)

башар асад

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его сирийский коллега Башар Асад не дал положительного ответа на предложение о встрече и нормализации отношений Анкары и Дамаска. "Мы сказали Асаду: давай встретимся. Не получили положительный ответ",- сказал турецкий лидер журналистам в пятницу.

https://ria.ru/20241204/siriya-1987216181.html

турция

анкара (провинция)

дамаск (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, анкара (провинция), дамаск (город), башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024