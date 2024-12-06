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Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече - РИА Новости, 06.12.2024
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14:19 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/erdogan-1987720059.html
Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече
Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече - РИА Новости, 06.12.2024
Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его сирийский коллега Башар Асад не дал положительного ответа на предложение о встрече и нормализации... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:19
2024-12-06T14:19
в мире
турция
анкара (провинция)
дамаск (город)
башар асад
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его сирийский коллега Башар Асад не дал положительного ответа на предложение о встрече и нормализации отношений Анкары и Дамаска. "Мы сказали Асаду: давай встретимся. Не получили положительный ответ",- сказал турецкий лидер журналистам в пятницу.
https://ria.ru/20241204/siriya-1987216181.html
турция
анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), дамаск (город), башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Турция, Анкара (провинция), Дамаск (город), Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече

Эрдоган заявил, что Асад не дал положительного ответа на предложение о встрече

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его сирийский коллега Башар Асад не дал положительного ответа на предложение о встрече и нормализации отношений Анкары и Дамаска.
«
"Мы сказали Асаду: давай встретимся. Не получили положительный ответ",- сказал турецкий лидер журналистам в пятницу.
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4 декабря, 02:26
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Дамаск (город)Башар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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