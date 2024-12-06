https://ria.ru/20241206/durov-1987826317.html

Дурова впервые допросили по существу в парижском суде, пишет AFP

Дурова впервые допросили по существу в парижском суде, пишет AFP - РИА Новости, 06.12.2024

Дурова впервые допросили по существу в парижском суде, пишет AFP

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был впервые допрошен по существу в парижском суде в рамках ведущегося против него дела во Франции, сообщило в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:07

2024-12-06T21:07

2024-12-06T21:26

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был впервые допрошен по существу в парижском суде в рамках ведущегося против него дела во Франции, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к делу источник. "В пятницу Дуров был впервые допрошен парижским судьей по существу в рамках расследования о возможной причастности платформы-мессенджера к преступным действиям", - говорится в сообщении агентства. Основатель Telegram прибыл в парижский суд к 10.00 по местному времени (12.00 мск) в сопровождении двух своих адвокатов, передает Франс Пресс. Дуров заявил, что "доверяет французскому правосудию", однако не стал далее комментировать ход дела и обвинения против него. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Сам Дуров ранее заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.

https://ria.ru/20241206/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html

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в мире, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции