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В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа - РИА Новости, 06.12.2024
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23:26 06.12.2024 (обновлено: 23:28 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/dengi-1987835733.html
В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа
В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа - РИА Новости, 06.12.2024
В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа
Администрация президента США Джо Байдена не знает, какая часть денег на военную помощь Украине останется не использованной к приходу избранного главы... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:26
2024-12-06T23:28
в мире
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карин жан-пьер
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не знает, какая часть денег на военную помощь Украине останется не использованной к приходу избранного главы государства Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Вы видели, как мы продолжаем делать объявления о поддержке Украины. У меня нет для вас оценочных данных, как много денег может остаться или не остаться за следующие 45 дней", - сообщила она журналистам на брифинге. Жан-Пьер добавила, что несмотря на отсутствие понимания в этом вопросе, нынешние американские власти нацелены потратить оставшиеся ресурсы, чтобы Украина получила "необходимые ресурсы". В четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США остается более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи, включая 2,21 миллиарда долларов, заложенных на закупку нового оборудования, а 6,8 миллиарда - на отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241206/ryabkov-1987809079.html
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в мире, украина, сша, россия, карин жан-пьер, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа

В Белом доме не знают, сколько денег останется на помощь Киеву к приходу Трампа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не знает, какая часть денег на военную помощь Украине останется не использованной к приходу избранного главы государства Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Вы видели, как мы продолжаем делать объявления о поддержке Украины. У меня нет для вас оценочных данных, как много денег может остаться или не остаться за следующие 45 дней", - сообщила она журналистам на брифинге.
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Жан-Пьер добавила, что несмотря на отсутствие понимания в этом вопросе, нынешние американские власти нацелены потратить оставшиеся ресурсы, чтобы Украина получила "необходимые ресурсы".
В четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США остается более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи, включая 2,21 миллиарда долларов, заложенных на закупку нового оборудования, а 6,8 миллиарда - на отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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