В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа
В Белом доме не знают, сколько денег останется на помощь Киеву к приходу Трампа
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не знает, какая часть денег на военную помощь Украине останется не использованной к приходу избранного главы государства Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Вы видели, как мы продолжаем делать объявления о поддержке Украины. У меня нет для вас оценочных данных, как много денег может остаться или не остаться за следующие 45 дней", - сообщила она журналистам на брифинге.
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков
Вчера, 18:53
Жан-Пьер добавила, что несмотря на отсутствие понимания в этом вопросе, нынешние американские власти нацелены потратить оставшиеся ресурсы, чтобы Украина получила "необходимые ресурсы".
В четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США остается более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи, включая 2,21 миллиарда долларов, заложенных на закупку нового оборудования, а 6,8 миллиарда - на отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.