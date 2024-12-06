https://ria.ru/20241206/dengi-1987835733.html

В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа

В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа - РИА Новости, 06.12.2024

В Белом доме не знают, сколько денег останется на Украину к приходу Трампа

Администрация президента США Джо Байдена не знает, какая часть денег на военную помощь Украине останется не использованной к приходу избранного главы... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T23:26

2024-12-06T23:26

2024-12-06T23:28

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не знает, какая часть денег на военную помощь Украине останется не использованной к приходу избранного главы государства Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Вы видели, как мы продолжаем делать объявления о поддержке Украины. У меня нет для вас оценочных данных, как много денег может остаться или не остаться за следующие 45 дней", - сообщила она журналистам на брифинге. Жан-Пьер добавила, что несмотря на отсутствие понимания в этом вопросе, нынешние американские власти нацелены потратить оставшиеся ресурсы, чтобы Украина получила "необходимые ресурсы". В четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США остается более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи, включая 2,21 миллиарда долларов, заложенных на закупку нового оборудования, а 6,8 миллиарда - на отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241206/ryabkov-1987809079.html

https://ria.ru/20241206/krakh-1987752435.html

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в мире, украина, сша, россия, карин жан-пьер, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша, нато