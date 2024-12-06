https://ria.ru/20241206/den-1987587699.html

В России отмечают день памяти святого Александра Невского

В России отмечают день памяти святого Александра Невского - РИА Новости, 06.12.2024

В России отмечают день памяти святого Александра Невского

Православные отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Он — один из самых почитаемых русских святых князей. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:00

2024-12-06T00:00

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Православные отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Он — один из самых почитаемых русских святых князей. Александр Невский родился в Переяславле-Залесском в мае 1221 года. Он был вторым сыном Переяславского князя (позже — великого князя Киевского и Владимирского) Ярослава и Ростиславы, торопецкой княжны, дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава. Уже в 1225-м мальчик прошел обряд посвящения в воины.Когда Александру исполнилось 11 лет, отец посадил их с братом Федором на княжение в Новгороде. Через 6 лет Федор умер, и Александр стал полноправным князем. Почти все его правление прошло в бесконечных войнах – то с литовцами, то со шведами, то с немцами. Прославился же Невский победой над тевтонскими рыцарями на Чудском озере.После смерти отца Александр получил у великого хана в Монголии ярлык на Киев и "всю Русскую землю".В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали папские легаты с буллой папы Иннокентия IV. Тот предлагал князю перейти в католичество, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев, но получили ответ: "От вас учения не принимаем".Через год в Орде Александр получил ярлык еще и на Владимирское княжение. И снова сражался с тевтонцами, литовцами, финнами.Умер Александр Невский, возвращаясь из очередной дипломатической поездки в Орду. Перед смертью принял схиму с именем Алексий. Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: "Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли".

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

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Никита Бизин

киев, россия, феодосия, александр невский, религия