https://ria.ru/20241206/dagestan-1987837544.html

Роскомнадзор проводит учения по проверке работы рунета в Дагестане

Роскомнадзор проводит учения по проверке работы рунета в Дагестане - РИА Новости, 07.12.2024

Роскомнадзор проводит учения по проверке работы рунета в Дагестане

Роскомнадзор проводит учения совместно с операторами связи для выявления эффективности работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-06T23:56

2024-12-06T23:56

2024-12-07T00:08

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика дагестан

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Роскомнадзор проводит учения совместно с операторами связи для выявления эффективности работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского интернета, рассказали РИА Новости в службе. Ранее жители Дагестана стали получать сообщение от местного провайдера, в котором говорится, что в связи с проводимыми учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети интернет, в пятницу с 16.00 наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам. Предполагаемое время восстановления – в 16.00 7 декабря. Как пояснили в Роскомнадзоре, ключевые системы, которые обеспечивают функционирование Рунета, проверяют ежегодно. При проверке вместе с провайдерами выявляется эффективность работы замещающей инфраструктуры в случае, если российский сегмент Сети преднамеренно отключат извне.Кроме того, выявляются информсистемы, чье функционирование зависит от сервисов, библиотек и иных ресурсов, располагающихся за рубежом. Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия, пояснил Роскомнадзор. Там добавили, что график проведения учений утверждает Минцифры России по согласованию с ФСБ России и Роскомнадзором.

https://ria.ru/20241205/roskomnadzor-1987599452.html

https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан