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Роскомнадзор проводит учения по проверке работы рунета в Дагестане - РИА Новости, 07.12.2024
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23:56 06.12.2024 (обновлено: 00:08 07.12.2024)
https://ria.ru/20241206/dagestan-1987837544.html
Роскомнадзор проводит учения по проверке работы рунета в Дагестане
Роскомнадзор проводит учения по проверке работы рунета в Дагестане - РИА Новости, 07.12.2024
Роскомнадзор проводит учения по проверке работы рунета в Дагестане
Роскомнадзор проводит учения совместно с операторами связи для выявления эффективности работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-06T23:56
2024-12-07T00:08
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика дагестан
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Роскомнадзор проводит учения совместно с операторами связи для выявления эффективности работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского интернета, рассказали РИА Новости в службе. Ранее жители Дагестана стали получать сообщение от местного провайдера, в котором говорится, что в связи с проводимыми учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети интернет, в пятницу с 16.00 наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам. Предполагаемое время восстановления – в 16.00 7 декабря. Как пояснили в Роскомнадзоре, ключевые системы, которые обеспечивают функционирование Рунета, проверяют ежегодно. При проверке вместе с провайдерами выявляется эффективность работы замещающей инфраструктуры в случае, если российский сегмент Сети преднамеренно отключат извне.Кроме того, выявляются информсистемы, чье функционирование зависит от сервисов, библиотек и иных ресурсов, располагающихся за рубежом. Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия, пояснил Роскомнадзор. Там добавили, что график проведения учений утверждает Минцифры России по согласованию с ФСБ России и Роскомнадзором.
https://ria.ru/20241205/roskomnadzor-1987599452.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Дагестан
Роскомнадзор проводит учения по проверке работы рунета в Дагестане

Роскомнадзор проводит учения по проверке устойчивости работы рунета в Дагестане

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Роскомнадзор проводит учения совместно с операторами связи для выявления эффективности работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского интернета, рассказали РИА Новости в службе.
Ранее жители Дагестана стали получать сообщение от местного провайдера, в котором говорится, что в связи с проводимыми учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети интернет, в пятницу с 16.00 наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам. Предполагаемое время восстановления – в 16.00 7 декабря.
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Как пояснили в Роскомнадзоре, ключевые системы, которые обеспечивают функционирование Рунета, проверяют ежегодно. При проверке вместе с провайдерами выявляется эффективность работы замещающей инфраструктуры в случае, если российский сегмент Сети преднамеренно отключат извне.
Кроме того, выявляются информсистемы, чье функционирование зависит от сервисов, библиотек и иных ресурсов, располагающихся за рубежом.
Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия, пояснил Роскомнадзор.
Там добавили, что график проведения учений утверждает Минцифры России по согласованию с ФСБ России и Роскомнадзором.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Дагестан
 
 
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