https://ria.ru/20241206/chuvashiya-1987751994.html

Правительство Чувашии поддержит системообразующих застройщиков

Правительство Чувашии поддержит системообразующих застройщиков - РИА Новости, 06.12.2024

Правительство Чувашии поддержит системообразующих застройщиков

Правительство Чувашской Республики поддержит системообразующих застройщиков в связи с высокой ключевой ставкой Центрального Банка Российской Федерации, сообщает РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:06

2024-12-06T16:06

2024-12-06T16:06

экономика

россия

чувашская республика (чувашия)

жилье

чебоксары

олег николаев (политик)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

владимир максимов

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство Чувашской Республики поддержит системообразующих застройщиков в связи с высокой ключевой ставкой Центрального Банка Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации региона. Это может быть выкуп жилья для нуждающихся категорий населения, объектов социальной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах, а также гарантирующие объемы жилищного строительства инфраструктурные проекты и ускоренное доведение средств до подрядчиков на строительство объектов за счет республиканского бюджета. Для этого уже идет активная контрактация объектов следующего года, говорится в сообщении. "Ключевая ставка является одним из очень серьезных вызовов для реализации планов развития. Но с точки зрения верхнеуровневых показателей риски разгона инфляции очень большие, и вот ключевая ставка является самой действенной составляющей, чтобы сбить ее пыл. К сожалению, другого инструментария нет. И поэтому наша задача - сделать все, что возможно, чтобы поддержать все отрасли экономики, в том числе строительство", - заявил глава Чувашии Олег Николаев, слова которого приводит пресс-служба. Из-за отсутствия сданных объектов, снижения спроса на недвижимость в связи с ростом цен и высокой ключевой ставкой риски снижения объемов производства наблюдаются почти у половины системообразующих организаций в сфере строительства, сообщил, в свою очередь, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов. Глава республики предложил выкупать у застройщиков объекты социальной инфраструктуры в новых микрорайонах, которые создаются одновременно со строительством жилья, исходя из расчетов норматива цен на строительство школ и детских садов. "Так мы четко разделяем долю ответственности, и застройщик сам понимает, если он таким образом будет действовать, значит у него будет жилье продаваться", - уточнил Николаев. Первый вице-премьер – региональный министр финансов Михаил Ноздряков добавил, что в республиканском бюджете на следующую трехлетку предусмотрены средства на реализацию проектов комплексного развития территорий, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках национальных проектов, поэтому вопросы, возникающие со строителями в этой части, нужно решать как можно скорее. Первый заместитель руководителя Минстроя республики Максимов также констатировал проблему реализации жилья: "На сегодняшний день в стадии строительства находится 862 тысячи квадратных метров жилья, из них 370 тысячи квадратных метров (43%) приходится на системообразующие предприятия. Из общего объема не реализовано 35% жилья, на 20% жилья продажи не открыты. Максимов отметил, что беспокойство вызывает ситуация на рынке кредитования, особенно в жилищном строительстве: "Основным источником продаж жилой недвижимости является ипотечное кредитование, объем которого в республике по данным Центробанка России, за девять месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился почти на 34% - с 47,6 до 31,5 миллиарда рублей, а количество выданных кредитов упало на 39% - с 14,5 до 8,8 тысячи. В связи с этим возможно дальнейшее сокращение запуска новых жилых проектов и темпов жилищного строительства", - цитирует пресс-служба слова спикер. Николаев также напомнил, что правительство республики сохранило ряд мер поддержки по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан, в том числе готово более ускоренно закупать квартиры для детей-сирот и многодетных семей с пятью и более детьми. "Например, в конце этого года готовы дополнительно выкупить квартиры, потому что у нас появились дополнительные доходы за счет более быстрого роста экономики. То есть не надо рассматривать поддержку экономики как прямые дотации и субсидии, это в том числе и обеспечение гарантированного сбыта. Решая задачу обеспечения жильем отдельных категорий граждан, мы автоматически поддерживаем строителей. Такие разные комплексные подходы мы ищем и применяем", - сказал он. Объемы строительства гарантируются и реализацией на средства инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) до 2025 года включительно 10 проектов по созданию 52 объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры на сумму более пяти миллиардов рублей. ИБК являются частью инициативы "Инфраструктурное меню" правительства России и способствуют развитию жилищного строительства. Как сообщил глава республики, списанные по поручению президента долги по ИБК также будут направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры. Мера поддержки приводит к удешевлению строительных работ, за счет чего повышается привлекательность реализации строительных объектов. Кроме того, четыре проекта реализуется по механизму комплексного развития территорий (КРТ) с общим градостроительным потенциалом 216 тысяч квадратных метров. В 2025 году планируется начать проект КРТ в столице Чувашии на площади более 30 гектаров. А мастер-планом Чебоксарской агломерации определены территории для реализации КРТ в Чебоксарах, в Чебоксарском и Цивильском округах, добавили в пресс-службе.

россия

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, чувашская республика (чувашия), жилье, чебоксары, олег николаев (политик), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир максимов