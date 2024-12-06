https://ria.ru/20241206/chuvashija-1987650197.html

Глава Чувашии рассказал о состоянии отравившихся школьников

Глава Чувашии рассказал о состоянии отравившихся школьников - РИА Новости, 06.12.2024

Глава Чувашии рассказал о состоянии отравившихся школьников

Состояние девяти учеников деревенской школы в Чувашии, обратившихся к врачам с симптомами пищевого отравления, удовлетворительное, новых случаев заболевания... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:44

2024-12-06T08:44

2024-12-06T11:50

происшествия

россия

новочебоксарск

олег николаев (политик)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Состояние девяти учеников деревенской школы в Чувашии, обратившихся к врачам с симптомами пищевого отравления, удовлетворительное, новых случаев заболевания нет, заявил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. Ранее администрация Аликовского района сообщила о том, что 9 учеников школы деревни Вотланы обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Двое были госпитализированы, еще 7 человек находятся на амбулаторном лечении. Всего в деревенской школе обучаются 36 школьников и 18 дошкольников. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). "На утро сегодняшнего дня общее количество детей, которым оказывается медпомощь, остается без изменений. Состояние всех 9 детей удовлетворительное. Жалоб на состояние здоровья от других школьников не поступало", - написал Николаев. Он сообщил, что выясняются все обстоятельства происшествия, проводится служебная проверка. "По результатам медицинских исследований двух госпитализированных школьников будет установлена точная причина обращения детей в медучреждение, имеется ли связь их заболевания с приемом пищи в столовой школы", - отметил глава региона. Николаев пообещал в ближайшее время провести рабочее совещание при участии всех заинтересованных сторон с детальным разбором состояния организации питания в школах. "Оно должно быть безопасным и качественным с обязательным применением инструментов общественного контроля", - подчеркнул глава Чувашии. Ранее сообщалось, что массовое заболевание школьников было зафиксировано в ноябре в Новочебоксарске, когда к врачам в общей сложности обратились 217 детей. Причиной заболевания стал норовирус у двух работников службы организации питания. Сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

https://ria.ru/20241128/peterburg-1986332362.html

https://ria.ru/20241203/rassledovanie-1987005593.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, новочебоксарск, олег николаев (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)