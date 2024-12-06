Глава Чувашии рассказал о состоянии отравившихся школьников
Состояние девяти школьников, отравившихся в Чувашии, остается удовлетворительным
© Фото : ЧувашияСледком/TelegramСледователи и криминалисты СУ СКР по Чувашии работают на месте происшествия, где произошло массовое отравление учащихся Вотланской общеобразовательной школы Аликовского муниципального округа. 5 декабря 2024
Следователи и криминалисты СУ СКР по Чувашии работают на месте происшествия, где произошло массовое отравление учащихся Вотланской общеобразовательной школы Аликовского муниципального округа. 5 декабря 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Состояние девяти учеников деревенской школы в Чувашии, обратившихся к врачам с симптомами пищевого отравления, удовлетворительное, новых случаев заболевания нет, заявил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
Ранее администрация Аликовского района сообщила о том, что 9 учеников школы деревни Вотланы обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Двое были госпитализированы, еще 7 человек находятся на амбулаторном лечении. Всего в деревенской школе обучаются 36 школьников и 18 дошкольников. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
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"На утро сегодняшнего дня общее количество детей, которым оказывается медпомощь, остается без изменений. Состояние всех 9 детей удовлетворительное. Жалоб на состояние здоровья от других школьников не поступало", - написал Николаев.
Он сообщил, что выясняются все обстоятельства происшествия, проводится служебная проверка. "По результатам медицинских исследований двух госпитализированных школьников будет установлена точная причина обращения детей в медучреждение, имеется ли связь их заболевания с приемом пищи в столовой школы", - отметил глава региона.
Николаев пообещал в ближайшее время провести рабочее совещание при участии всех заинтересованных сторон с детальным разбором состояния организации питания в школах. "Оно должно быть безопасным и качественным с обязательным применением инструментов общественного контроля", - подчеркнул глава Чувашии.
Ранее сообщалось, что массовое заболевание школьников было зафиксировано в ноябре в Новочебоксарске, когда к врачам в общей сложности обратились 217 детей. Причиной заболевания стал норовирус у двух работников службы организации питания. Сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.