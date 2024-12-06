Рейтинг@Mail.ru
Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 06.12.2024 (обновлено: 21:40 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/bpla-1987828407.html
Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА
Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА - РИА Новости, 06.12.2024
Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:32
2024-12-06T21:40
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России."С 20.10 до 20.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Астраханской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987826146.html
россия
белгородская область
украина
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_155316c831375ae929af8f5334a4405d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Астраханская область
Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА

ПВО уничтожила два украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Осколки от снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.
"С 20.10 до 20.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Астраханской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Повернуть вспять": на Западе сделали заявление об СВО
Вчера, 21:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала