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Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА
Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА - РИА Новости, 06.12.2024
Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА
Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:32
2024-12-06T21:32
2024-12-06T21:40
специальная военная операция на украине
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белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России."С 20.10 до 20.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Астраханской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Астраханская область
Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА
ПВО уничтожила два украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями