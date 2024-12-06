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Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА

Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА - РИА Новости, 06.12.2024

Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили украинские БПЛА

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:32

2024-12-06T21:32

2024-12-06T21:40

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

астраханская область

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России."С 20.10 до 20.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Астраханской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987826146.html

россия

белгородская область

украина

астраханская область

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россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, астраханская область