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В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/bpl-1987678200.html
В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал человек
В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 06.12.2024
В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал человек
Один человек получил ранение небольшой тяжести при атаке украинских БПЛА в Острогожском районе Воронежской области утром в пятницу, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:25
2024-12-06T11:25
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
острогожский район
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Один человек получил ранение небольшой тяжести при атаке украинских БПЛА в Острогожском районе Воронежской области утром в пятницу, сообщил губернатор Александр Гусев. В 8.49 мск в Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Спустя полтора часа губернатор сообщил, что несколько украинских БПЛА атаковали объекты в Острогожском районе Воронежской области. "По предварительным данным, ранение небольшой тяжести получил один человек", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале. По данным губернатора, один беспилотник упал на крышу нежилого здания, после чего произошло возгорание. Гусев заверил, что его уже ликвидировали.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Острогожский район, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал человек

Гусев: при атаке украинских БПЛА в Воронежской области пострадал один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Один человек получил ранение небольшой тяжести при атаке украинских БПЛА в Острогожском районе Воронежской области утром в пятницу, сообщил губернатор Александр Гусев.
В 8.49 мск в Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Спустя полтора часа губернатор сообщил, что несколько украинских БПЛА атаковали объекты в Острогожском районе Воронежской области.
"По предварительным данным, ранение небольшой тяжести получил один человек", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
По данным губернатора, один беспилотник упал на крышу нежилого здания, после чего произошло возгорание. Гусев заверил, что его уже ликвидировали.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьОстрогожский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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