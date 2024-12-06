https://ria.ru/20241206/bpl-1987678200.html

В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал человек

В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 06.12.2024

В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал человек

Один человек получил ранение небольшой тяжести при атаке украинских БПЛА в Острогожском районе Воронежской области утром в пятницу, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:25

2024-12-06T11:25

2024-12-06T11:25

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

острогожский район

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Один человек получил ранение небольшой тяжести при атаке украинских БПЛА в Острогожском районе Воронежской области утром в пятницу, сообщил губернатор Александр Гусев. В 8.49 мск в Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Спустя полтора часа губернатор сообщил, что несколько украинских БПЛА атаковали объекты в Острогожском районе Воронежской области. "По предварительным данным, ранение небольшой тяжести получил один человек", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале. По данным губернатора, один беспилотник упал на крышу нежилого здания, после чего произошло возгорание. Гусев заверил, что его уже ликвидировали.

https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

воронежская область

острогожский район

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происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор)