https://ria.ru/20241206/bfu-1987578984.html

Текущая ситуация в реформе высшего образования: выигрывает индустрия

Текущая ситуация в реформе высшего образования: выигрывает индустрия - РИА Новости, 06.12.2024

Текущая ситуация в реформе высшего образования: выигрывает индустрия

Система высшего образования в России претерпевает кардинальные изменения: в 2023 году по поручению Путина стартовал пилотный проект, который подразумевает отказ РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:00

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Система высшего образования в России претерпевает кардинальные изменения: в 2023 году по поручению Путина стартовал пилотный проект, который подразумевает отказ от Болонской системы и переход от текущих систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию, и от магистратуры — к специализированному высшему образованию. В проект вошли шесть вузов — в их числе Балтийский федеральный университет. О том, какие изменения произошли здесь за полтора года участия в "пилоте", в интервью корреспонденту медиагруппы "Россия сегодня" рассказал и.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин.— "Пилот" уже идет полтора года, но многие студенты, родители и представители вузовского сообщества до сих пор не понимают, для чего все это изначально задумывалось. Не могли бы вы как руководитель университета, который живет в новой парадигме, объяснить, в чем же суть реформы.— Действительно, решение о смене образовательной модели было быстрым, но ожидаемым в вузовском сообществе. Университеты-участники пилотного проекта получили высокую степень свободы и не менее высокое бремя ответственности, ведь задачей вузов стало формирование образовательной модели, адаптированной для всех высших учебных заведений страны.Реформа задумывалась как ответ на запросы индустриальных партнеров, оказывающих сейчас небывалое давление на систему высшего образования. Они ожидают ускоренного выхода на рынок труда специалиста, которого не нужно "доучивать". На это сейчас просто нет времени!Миссия вузов-участников пилотного проекта заключалась не в скрещивании двух уже апробированных образовательных моделей — советской и болонской, а в поиске уникального решения. Само по себе скрещивание двух систем, даже с учетом преимуществ каждой из них, выглядит, как искусственная задача. А если мы начинаем думать о том, на кого мы ориентируемся на выходе, здесь и наступает прозрение и понимание задачи.Дело в том, что советскую модель можно назвать "индустриальноцентричной": она была выстроена так, чтобы профильно подготовленные кадры сразу после окончания вуза попадали на предприятия. Университеты (тогда институты) были кузницей кадров для индустрии. Советская система не предполагала большой степени вариативности и академической свободы для студента.Болонская же система, напротив, максимально "студентоцентрична": в процессе обучения акцент делается на постановку сознания, выработку критического мышления, а сам образовательный процесс допускает высокую степень вариативности. Но выпускников болонской системы зачастую критикуют работодатели по причине необходимости долгого "доучивания". Излишняя вариативность не всегда полезна. Например, возможность закончить бакалавриат по одному направлению подготовки, а в магистратуру пойти по совершенно другому, иногда ослабляет уровень подготовки в магистратуре, поскольку "человека приходится учить базовым принципам".Идея сегодняшней реформы такова, на наш взгляд, что во главу угла мы по-прежнему ставим студента, но студента не "только находящегося в постоянном поиске себя", а студента, востребованного рынком или способного эти рынки создавать. Мы не можем его обмануть в плане дальнейшего трудоустройства: он должен выйти в большой мир с такой подготовкой, чтобы работодатель захотел его взять на работу или сам выпускник мог создать свой бизнес.— Выходит, что старт реформе дала сама индустрия? Как в реальности происходило проектирование новых образовательных программ в рамках "пилота"?— За полтора года у нас сложился очень успешный кейс по химии. Совместно с индустриальным партнером – компанией Рэнера (госкорпорация Росатом), которая в 2022 году начала строительство гигафабрики по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей — мы начали проработку компетентностного профиля студента, который будет востребован индустрией.Да, сначала мы выслушали критику: "выпускники приходят неподготовленные, долго адаптируются, у них недостаточный блок фундаментальной подготовки…"После критики мы определились в терминах. Например, оказалось, что университет и индустрия по-разному понимают элементарный термин "инженер": для университета инженер — младшая позиция в иерархии ученых, а для индустрии — инженер-технолог, инженер-проектировщик — это те боги, которые держат в своей голове весь технологический процесс, его модернизацию, корректировку и пр.Затем мы составили матрицу с описанием компетенций выпускника — что он должен уметь и чем владеть. Это был этап формулирования квалификаций выпускников. Индустриальный партнер сетовал на то, что университет выпускает бакалавра или магистра, а индустрии сложно разобраться, какая у него настоящая квалификация.Так, в образовательной программе был существенно усилен фундаментальный блок. Совместно с индустриальным партнером были созданы лаборатории по химическим источникам тока, где студенты могут непосредственно в стенах университета работать над задачами химической отрасли. Более того, поступив в магистратуру, они проходят полугодовую оплачиваемую практику на реальном производстве.— Уже есть первые студенты, которые выпустились в новых условиях? Индустриальный партнер ими доволен?— Нет, они еще не выпустились. Они зашли в новую образовательную среду в сентябре 2023 года. Поступившие на базовое высшее образование будут учиться с вариативностью 4-6 лет; а те, кто поступил на специализированное высшее образование, обучаются два года, и сейчас они заканчивают второй год обучения.Вот именно этих людей работодатель уже пригласил на зарплату 120 тысяч рублей при средней зарплате в Калининграде 62 тысячи. Работодателя можно понять: он получает выпускника, который два года подряд проработал над его реальными кейсами, который погружен в специфику его деятельности и которого не нужно доучивать.За этот кейс с химией "проголосовали" сами абитуриенты: в этом году у нас на 28 процентов вырос проходной балл. Для университета такая динамика проходного балла по направлению, которое ранее не пользовалось большой популярностью среди абитуриентов — существенное достижение.Мотивированные абитуриенты и их родители увидели понятную карьерную траекторию. Ребята еще учатся, а рынок уже о них беспокоится и помогает проектировать образовательную программу.И вот здесь круг замкнулся: работодатель доволен, абитуриент доволен, и они оба подтвердили свою заинтересованность. Первый — реальной вовлеченностью в образовательный процесс, а второй — своим баллом ЕГЭ.— С химией понятно. За химиков можно только порадоваться. Но в "пилот" же вошли еще юристы и педагоги. Что у них?— Им была предложена, в частности, очень интересная модель годового специализированного высшего образования — "магистратура за год". Важное условие: требование к профильности базового образования у поступающих. То есть здесь нельзя после бакалавриата пойти в любую магистратуру: с педагогическим образованием ты можешь пойти на годичную программу, с имеющимся образованием иного профиля мы по-прежнему готовы предложить двухгодичную программу.Либо, при отсутствии профильного образования, поступающий должен иметь определенный стаж работы по профилю. Кстати, это тоже было очень позитивно воспринято педагогическим сообществом, поскольку многие уже работающие коллеги, которые ранее избегали двухлетнего образования, смогли получить его за год.— И все-таки, возвращаясь к болевым точкам: такая модель подходит абсолютно всем вузам страны?— На сегодняшний день мы, как классический университет, столкнулись с тем, что не можем с полной уверенностью сформулировать единую модель, которая полностью была бы релевантна и масштабируема на все направления подготовки. Но прошло всего лишь 1,5 года пилотного проекта, а система высшего образования настолько сложна, что за такой короткий промежуток времени просто невозможно учесть все аспекты и нюансы. Основной вектор намечен: необходима совместная работа вузов с индустриальными партнерами и работодателями.Для "пилота" выбраны сильные вузы, три из которых — отраслевые, имеющие индустриальных партнеров. БФУ имени И. Канта — как классический университет — отработал естественно-научное направление и прикладные профессии (юристы, педагоги). Да, у нас есть успешные кейсы, и этот опыт мы масштабируем на другие направления подготовки, где есть понятный работодатель.Но для нас пока остается задачей, как этот же опыт масштабировать, например, на отдельные гуманитарные направления. Возможно, что к подготовке химиков и философов нужно применять разные образовательные модели.Кроме того, всем участникам образовательного процесса важно оперативно "сбить" терминологический аппарат. Например, вместо уже привычной "магистратуры" мы стали предлагать нашим поступающим программы специализированного высшего образования. В головах родителей это четко считывается, как "специалитет". Но это не так!Отдельно сейчас работаем над формулировками определенных квалификаций. Например, юристы: если проанализировать имеющиеся сейчас квалификационные требования для претендентов на конкретные позиции в разных сферах юридической деятельности, то можно заметить необходимость наличия квалификации "магистр" по направлению подготовки "Юриспруденция". Это требование есть и среди требований, предъявляемых к кандидатам на должности судьи, прокурора, а также для получения статуса адвоката.Поэтому важно и вузам, и индустриальным партнерам, и СМИ продолжать проводить информационную и разъяснительную работу среди абитуриентов и их родителей о преимуществах новой системы высшего образования.

https://ria.ru/20240619/falkov-1953946653.html

https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951210427.html

https://na.ria.ru/20240819/bfu-1966351575.html

https://ria.ru/20240317/putin-1933746584.html

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