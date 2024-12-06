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В пригороде Воронежа уничтожили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:44 06.12.2024 (обновлено: 06:19 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/bespilotniki-1987641462.html
В пригороде Воронежа уничтожили несколько украинских беспилотников
В пригороде Воронежа уничтожили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 06.12.2024
В пригороде Воронежа уничтожили несколько украинских беспилотников
Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в пригороде Воронежа и районах области, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:44
2024-12-06T06:19
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в пригороде Воронежа и районах области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 01.18 мск."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется", — написал Гусев в своем Telegram-канале.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241205/pvo-1987448977.html
воронеж
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воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В пригороде Воронежа уничтожили несколько украинских беспилотников

ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в пригороде Воронежа

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в пригороде Воронежа и районах области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 01.18 мск.
«
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется", — написал Гусев в своем Telegram-канале.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
5 декабря, 07:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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