https://ria.ru/20241206/besedin-1987833030.html

Погибшего на СВО мастера спорта по айкидо Беседина наградили посмертно

Погибшего на СВО мастера спорта по айкидо Беседина наградили посмертно - РИА Новости, 06.12.2024

Погибшего на СВО мастера спорта по айкидо Беседина наградили посмертно

Погибший на СВО мастер спорта РФ по айкидо Андрей Беседин награжден посмертно национальной премией в области айкидо "Торнадо" в номинации "На службе Отечеству", РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T22:37

2024-12-06T22:37

2024-12-06T22:38

специальная военная операция на украине

россия

сергей кириенко

московский дворец пионеров

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Погибший на СВО мастер спорта РФ по айкидо Андрей Беседин награжден посмертно национальной премией в области айкидо "Торнадо" в номинации "На службе Отечеству", награду его вдове и сыны вручил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает корреспондент РИА Новости. "У нас в этом году решением президиума национального совета айкидо введена особая номинация - номинация "На службе отечества". Потому что, несмотря на то что айкидо - миролюбивое боевое искусство, это - боевое искусство, в котором нет атаки, есть только защита, но это - боевое искусство. Люди, выбравшие боевое искусство, - это войны, бойцы", - сказал Кириенко на премии. Он отметил, что в период, когда против России ведется война, главный путь бойца - это встать на защиту родины. "Настоящее мужество проявляют сегодня наши ребята, герои, среди которых очень много мастеров боевых искусств России из самых разных видов и стилей боевых искусств, есть отдельный отряд "Союз" российского Союза боевых искусств. Среди защитников нашей родины много представителей мастеров айкидо, которые героически проявляют себя на передовой, рискуя жизнью, а порой и отдавая свою жизнь. Для меня большая честь сегодня вручить премию "Торнадо" жене и сыну погибшего мастера айкидо, мастера боевых искусств Андрея Юрьевича Беседина", - сказал Кириенко. Он также обратился к залу и предложил почтить минутой молчания память погибших в зоне СВО героев. "Я хотела бы выразить благодарность за то, что мой сын сегодня здесь, за это приглашение. Для нас большая честь быть здесь и получить эту награду", - сказала жена Беседина Илона. Беседин был мастером спорта России по айкидо, а также тренером-преподавателем. Он ушел на СВО 5 июня 2023 года, погиб в 2024 году, когда возвращался с выполненного боевого задания. За свой подвиг он награжден "Орденом Мужества" (посмертно). В пятницу в концертном зале Московского дворца пионеров прошла торжественная церемония вручения национальной премии айкидо "Торнадо". В этом году премию вручили в семи номинациях: "За успехи в развитии детского айкидо", "За развитие айкидо в России", "Тренер года - за особые заслуги", "За достижения в обеспечении развития айкидо", "За достижения в обеспечении развития айкидо" (среди организаций), "За верность традициям айкидо" и "На службе Отечеству". Как указано на сайте Федерации айкидо России, айкидо - боевое искусство, зародившееся в Японии в середине 20-го века, основной его принцип - использование силы противника против него самого. Айкидо представляет собой идеальную систему самозащиты, включающую в себя броски, удары, удушающие приемы и болевые удержания. Философская идея айкидо заключается в том, чтобы показать сопернику, что агрессия бесполезна.

https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html

https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html

https://ria.ru/20241122/pushilin-1985293187.html

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россия, сергей кириенко, московский дворец пионеров