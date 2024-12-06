https://ria.ru/20241206/besedin-1987833030.html
Погибшего на СВО мастера спорта по айкидо Беседина наградили посмертно
Погибшего на СВО мастера спорта по айкидо Беседина наградили посмертно - РИА Новости, 06.12.2024
Погибшего на СВО мастера спорта по айкидо Беседина наградили посмертно
Погибший на СВО мастер спорта РФ по айкидо Андрей Беседин награжден посмертно национальной премией в области айкидо "Торнадо" в номинации "На службе Отечеству", РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:37
2024-12-06T22:37
2024-12-06T22:38
специальная военная операция на украине
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Погибший на СВО мастер спорта РФ по айкидо Андрей Беседин награжден посмертно национальной премией в области айкидо "Торнадо" в номинации "На службе Отечеству", награду его вдове и сыны вручил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает корреспондент РИА Новости. "У нас в этом году решением президиума национального совета айкидо введена особая номинация - номинация "На службе отечества". Потому что, несмотря на то что айкидо - миролюбивое боевое искусство, это - боевое искусство, в котором нет атаки, есть только защита, но это - боевое искусство. Люди, выбравшие боевое искусство, - это войны, бойцы", - сказал Кириенко на премии. Он отметил, что в период, когда против России ведется война, главный путь бойца - это встать на защиту родины. "Настоящее мужество проявляют сегодня наши ребята, герои, среди которых очень много мастеров боевых искусств России из самых разных видов и стилей боевых искусств, есть отдельный отряд "Союз" российского Союза боевых искусств. Среди защитников нашей родины много представителей мастеров айкидо, которые героически проявляют себя на передовой, рискуя жизнью, а порой и отдавая свою жизнь. Для меня большая честь сегодня вручить премию "Торнадо" жене и сыну погибшего мастера айкидо, мастера боевых искусств Андрея Юрьевича Беседина", - сказал Кириенко. Он также обратился к залу и предложил почтить минутой молчания память погибших в зоне СВО героев. "Я хотела бы выразить благодарность за то, что мой сын сегодня здесь, за это приглашение. Для нас большая честь быть здесь и получить эту награду", - сказала жена Беседина Илона. Беседин был мастером спорта России по айкидо, а также тренером-преподавателем. Он ушел на СВО 5 июня 2023 года, погиб в 2024 году, когда возвращался с выполненного боевого задания. За свой подвиг он награжден "Орденом Мужества" (посмертно). В пятницу в концертном зале Московского дворца пионеров прошла торжественная церемония вручения национальной премии айкидо "Торнадо". В этом году премию вручили в семи номинациях: "За успехи в развитии детского айкидо", "За развитие айкидо в России", "Тренер года - за особые заслуги", "За достижения в обеспечении развития айкидо", "За достижения в обеспечении развития айкидо" (среди организаций), "За верность традициям айкидо" и "На службе Отечеству". Как указано на сайте Федерации айкидо России, айкидо - боевое искусство, зародившееся в Японии в середине 20-го века, основной его принцип - использование силы противника против него самого. Айкидо представляет собой идеальную систему самозащиты, включающую в себя броски, удары, удушающие приемы и болевые удержания. Философская идея айкидо заключается в том, чтобы показать сопернику, что агрессия бесполезна.
https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html
https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html
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россия, сергей кириенко, московский дворец пионеров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Кириенко, Московский Дворец пионеров
Погибшего на СВО мастера спорта по айкидо Беседина наградили посмертно
Кириенко наградил погибшего на СВО мастера спорта по айкидо Беседина посмертно
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Погибший на СВО мастер спорта РФ по айкидо Андрей Беседин награжден посмертно национальной премией в области айкидо "Торнадо" в номинации "На службе Отечеству", награду его вдове и сыны вручил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас в этом году решением президиума национального совета айкидо введена особая номинация - номинация "На службе отечества". Потому что, несмотря на то что айкидо - миролюбивое боевое искусство, это - боевое искусство, в котором нет атаки, есть только защита, но это - боевое искусство. Люди, выбравшие боевое искусство, - это войны, бойцы", - сказал Кириенко
на премии.
Он отметил, что в период, когда против России
ведется война, главный путь бойца - это встать на защиту родины.
"Настоящее мужество проявляют сегодня наши ребята, герои, среди которых очень много мастеров боевых искусств России из самых разных видов и стилей боевых искусств, есть отдельный отряд "Союз" российского Союза боевых искусств. Среди защитников нашей родины много представителей мастеров айкидо, которые героически проявляют себя на передовой, рискуя жизнью, а порой и отдавая свою жизнь. Для меня большая честь сегодня вручить премию "Торнадо" жене и сыну погибшего мастера айкидо, мастера боевых искусств Андрея Юрьевича Беседина", - сказал Кириенко.
Он также обратился к залу и предложил почтить минутой молчания память погибших в зоне СВО героев.
"Я хотела бы выразить благодарность за то, что мой сын сегодня здесь, за это приглашение. Для нас большая честь быть здесь и получить эту награду", - сказала жена Беседина Илона.
Беседин был мастером спорта России по айкидо, а также тренером-преподавателем. Он ушел на СВО 5 июня 2023 года, погиб в 2024 году, когда возвращался с выполненного боевого задания. За свой подвиг он награжден "Орденом Мужества" (посмертно).
В пятницу в концертном зале Московского дворца пионеров
прошла торжественная церемония вручения национальной премии айкидо "Торнадо". В этом году премию вручили в семи номинациях: "За успехи в развитии детского айкидо", "За развитие айкидо в России", "Тренер года - за особые заслуги", "За достижения в обеспечении развития айкидо", "За достижения в обеспечении развития айкидо" (среди организаций), "За верность традициям айкидо" и "На службе Отечеству".
Как указано на сайте Федерации айкидо России, айкидо - боевое искусство, зародившееся в Японии в середине 20-го века, основной его принцип - использование силы противника против него самого. Айкидо представляет собой идеальную систему самозащиты, включающую в себя броски, удары, удушающие приемы и болевые удержания. Философская идея айкидо заключается в том, чтобы показать сопернику, что агрессия бесполезна.