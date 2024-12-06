https://ria.ru/20241206/baykal-1987679497.html

Развитие устойчивого туризма на Байкале: усилия власти, бизнеса и общества

Развитие устойчивого туризма на Байкале: усилия власти, бизнеса и общества - РИА Новости, 06.12.2024

Развитие устойчивого туризма на Байкале: усилия власти, бизнеса и общества

Развитие туризма на Байкале должно быть основано на принципах устойчивого развития, экологических стандартах и при активном вовлечении местного сообщества... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:57

2024-12-06T11:57

2024-12-06T13:55

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байкал

иркутская область

сбербанк россии

иркутск

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Развитие туризма на Байкале должно быть основано на принципах устойчивого развития, экологических стандартах и при активном вовлечении местного сообщества. Такие выводы сделали участники конференции комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России (АМР) и Ассоциации "Байкал без пластика".Заседание на тему "Байкал: развитие устойчивого туризма и инфраструктуры" прошло в онлайн-режиме. К нему подключились различные эксперты из Иркутской области, Бурятии, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других регионов.Модератором встречи выступила председатель комитета по экологии и охране окружающей среды АМР Ольга Санарова. Она отметила, что по прогнозам к 2036 году туристический поток на Байкал вырастет вдвое. Это ставит перед регионом серьезные задачи, связанные с развитием инфраструктуры, сохранением уникальной экосистемы и вовлечением местного сообщества в процесс принятия решений.В свою очередь, заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин рассказал о важности создания новых очистных сооружений и улучшения транспортной доступности, особенно в контексте растущего турпотока. По его словам, в этом году ожидается 4-миллионный пассажир в иркутском аэропорту, что подчеркивает растущий интерес к Байкалу. Он отметил, что Иркутску необходим новый аэропорт, способный справиться с высоким пассажиропотоком."Сегодня главная задача правительства — развитие инфраструктуры. Это касается как транспортной доступности, так и очистных сооружений на берегу Байкала, включая Южный Байкал. Мы уже получили три положительных заключения Главгосэкспертизы по проектам очистных сооружений", — сказал он.Также зампредседателя правительства региона указал на необходимость внедрения новых технологий очистки вод, особенно в Ольхонском районе, и выразил надежду на помощь научного сообщества, в том числе Академии наук.Генеральный директор отеля "Гранд Байкал" Виктор Григоров подчеркнул, что важно не только развивать туризм на Байкале, но и делать это с максимальным вниманием к экологии. Он рассказал о новой концепции, которая предполагает создание не более семи туристических центров на Байкале, чтобы структурировать туристические потоки. В этой связи, как отметил Григоров, Эн+ является значимым для региона инвестором, который реализует проекты по развитию туристической инфраструктуры региона, не нанося ущерба экосистеме региона."Сегодня группа Эн+ является огромным инвестором, который реализует эти проекты по развитию инфраструктуры. Мы сможем показывать Байкал миру, сохранять и даже улучшать экологическую ситуацию. Уже построены в Иркутске отели "Родина", "Байкал Бизнес Центр", парк-отель "Бурдугуз". Мы будем развивать и Байкальск, он должен стать ядром южного байкальского туризма - в соответствии с указом президента, с нулевым воздействием на окружающую среду", — сказал Григоров.Заммэра Иркутска – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Татьяна Макарычева подчеркнула, что стремительный рост туристического потока требует комплексного подхода. Она отметила потенциал событийного туризма."Проекты, такие как "Счастье чистой воды", уже получили признание на федеральном уровне. Это направление мы будем развивать и дальше, чтобы сделать его традицией", — отметила Макарычева.Директор по устойчивому развитию компании Эн+ Ирина Бахтина рассказала об усилиях компании в сохранении экосистемы Байкала."Байкал — это не просто жемчужина Сибири, это уникальная экосистема, требующая пристального внимания. Эн+ на протяжении более 20 лет работает в регионе, поддерживая проекты по мониторингу состояния воды, включая изучение содержания тяжёлых металлов. Мы привлекаем ведущих российских ученых и международных партнеров, включая монгольскую сторону. Однако системного подхода со стороны регуляторов пока не хватает", - рассказала Бахтина.Она добавила, что компания развивает алгоритмы для прогнозирования водного баланса Байкала и продолжает поддерживать научные исследования, направленные на сохранение экосистемы озера.Кроме того, зампредседателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Жоров отметил, что развитие устойчивого туризма невозможно без инвестиций в инфраструктуру. Жоров также рассказал, что Байкальский банк создал проектный офис развития туризма, который более трех лет объединяет усилия бизнеса и власти. В рамках этой работы разрабатываются мастер-планы, поддерживаются экологические проекты и запускаются инициативы по созданию этнодеревень и автокемпингов.Директор Байкальского государственного заповедника (Республика Бурятия) Василий Сутула подчеркнул, что развитие туризма должно учитывать специфику охраняемых территорий.Председатель Иркутского регионального отделения Всероссийского экологического движения "Экосистема" Ярослава Дицевич обратила внимание на необходимость унификации правил, регулирующих туризм в Байкальской природной территории, так как действующие документы не обеспечивают единого подхода в разных регионах Байкала.Дицевич выступила за создание рабочей группы для разработки программы экопросвещения, которая могла бы стать важной частью стратегии устойчивого развития региона.Подводя итоги заседания, Санарова отметила, что для сохранения Байкала и развития туризма необходимо объединить усилия всех сторон. "Создание инфраструктуры, соответствующей принципам устойчивого развития, и активное участие местного населения помогут сохранить это уникальное место для будущих поколений", - пояснила она.

https://ria.ru/20241012/baykal-1977621024.html

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главгосэкспертиза, байкал, иркутская область, сбербанк россии, иркутск