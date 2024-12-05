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На Украине думают, что Запад готовит Зеленскому золотое изгнание - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 05.12.2024 (обновлено: 16:35 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/zapad-1987563550.html
На Украине думают, что Запад готовит Зеленскому золотое изгнание
На Украине думают, что Запад готовит Зеленскому золотое изгнание - РИА Новости, 05.12.2024
На Украине думают, что Запад готовит Зеленскому золотое изгнание
На Украине думают, что на случай достижения договоренностей о прекращении огня Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, а Киев... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:33
2024-12-05T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
лондон
владимир зеленский
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На Украине думают, что на случай достижения договоренностей о прекращении огня Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, а Киев сможет провести ожидаемые с 2023 года выборы, пишет испанская газета Mundo. "В дипломатических кругах украинской столицы уже две недели ходят слухи о том, что произойдет, когда наступит гипотетическое прекращение огня: Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, в то время как Украина проводит ожидаемые с 2023 года президентские выборы, которые пришлось отложить", - говорится в публикации. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. В 2023 году должны были состояться выборы депутатов Верховной рады, их перенесли на неопределенный срок.
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987543820.html
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в мире, россия, украина, лондон, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины, великобритания, англия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Лондон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Великобритания, Англия
На Украине думают, что Запад готовит Зеленскому золотое изгнание

Mundo: в Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому золотое изгнание в Лондоне

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На Украине думают, что на случай достижения договоренностей о прекращении огня Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, а Киев сможет провести ожидаемые с 2023 года выборы, пишет испанская газета Mundo.
"В дипломатических кругах украинской столицы уже две недели ходят слухи о том, что произойдет, когда наступит гипотетическое прекращение огня: Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, в то время как Украина проводит ожидаемые с 2023 года президентские выборы, которые пришлось отложить", - говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Вчера, 15:31
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
В 2023 году должны были состояться выборы депутатов Верховной рады, их перенесли на неопределенный срок.
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"Последняя трагедия". СМИ рассказали, что произойдет с Зеленским
Вчера, 10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛондонВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВеликобританияАнглия
 
 
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