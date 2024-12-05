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Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 05.12.2024
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10:20 05.12.2024 (обновлено: 10:42 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/zaes-1987467324.html
Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 05.12.2024
Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС
Ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной и нестабильной, пока боевые действия идут поблизости от станции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:20
2024-12-05T10:42
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САМАРКАНД (Узбекистан), 5 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной и нестабильной, пока боевые действия идут поблизости от станции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Ситуация по-прежнему напряженная, поскольку конфликт продолжается и боевые действия всё еще идут в регионе. Пока военная операция идет поблизости от атомной электростанции, нельзя сказать, что ситуация стабильна или лучше, чем несколько месяцев назад", - заявил Гросси на брифинге.Глава МАГАТЭ также выразил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации с электроснабжением ЗАЭС."Я собираюсь обсудить это с российской и украинской сторонами", - добавил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241203/zaes-1987101320.html
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магатэ, запорожская аэс, в мире
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 5 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной и нестабильной, пока боевые действия идут поблизости от станции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Ситуация по-прежнему напряженная, поскольку конфликт продолжается и боевые действия всё еще идут в регионе. Пока военная операция идет поблизости от атомной электростанции, нельзя сказать, что ситуация стабильна или лучше, чем несколько месяцев назад", - заявил Гросси на брифинге.
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Глава МАГАТЭ также выразил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации с электроснабжением ЗАЭС.
"Я собираюсь обсудить это с российской и украинской сторонами", - добавил он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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