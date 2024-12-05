https://ria.ru/20241205/zaes-1987467324.html

Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 05.12.2024

Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС

Ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной и нестабильной, пока боевые действия идут поблизости от станции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:20

2024-12-05T10:20

2024-12-05T10:42

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САМАРКАНД (Узбекистан), 5 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной и нестабильной, пока боевые действия идут поблизости от станции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Ситуация по-прежнему напряженная, поскольку конфликт продолжается и боевые действия всё еще идут в регионе. Пока военная операция идет поблизости от атомной электростанции, нельзя сказать, что ситуация стабильна или лучше, чем несколько месяцев назад", - заявил Гросси на брифинге.Глава МАГАТЭ также выразил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации с электроснабжением ЗАЭС."Я собираюсь обсудить это с российской и украинской сторонами", - добавил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241203/zaes-1987101320.html

https://ria.ru/20241127/zaes-1985966122.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

магатэ, запорожская аэс, в мире