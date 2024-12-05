https://ria.ru/20241205/vsu-1987463110.html
ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко
ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко - РИА Новости, 05.12.2024
ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко
ВСУ минируют тыловые участки своих передовых подразделений, чтобы препятствовать их отступлению на ряде участков сватовско-кременского направления, сообщил РИА... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:59
2024-12-05T09:59
2024-12-05T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. ВСУ минируют тыловые участки своих передовых подразделений, чтобы препятствовать их отступлению на ряде участков сватовско-кременского направления, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На одном из опорных пунктов в районе населенного пункта Новолюбовка зафиксировано бегство с позиций пяти украинских боевиков. Украинские дезертиры попытались скрыться в ближайшей лесополосе, но подорвались на собственном минном заграждении. Выжить никому не удалось", - рассказал Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, аналогичный случай произошел в районе Ямполовки, где в результате подрыва погиб один украинский военнослужащий, двое - получили ранения. "Исходя из анализа полученных данных, можно с большой долей вероятности утверждать, что украинским командованием отданы указания минировать тыловые районы передовых подразделений с целью лишения военнослужащих путей несанкционированного отступления или бегства", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241205/drony-1987376126.html
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко
Марочко заявил, что ВСУ минируют пути отхода своим передовым подразделениям