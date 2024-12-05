https://ria.ru/20241205/vsu-1987463110.html

ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко

ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко - РИА Новости, 05.12.2024

ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко

ВСУ минируют тыловые участки своих передовых подразделений, чтобы препятствовать их отступлению на ряде участков сватовско-кременского направления, сообщил РИА... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:59

2024-12-05T09:59

2024-12-05T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. ВСУ минируют тыловые участки своих передовых подразделений, чтобы препятствовать их отступлению на ряде участков сватовско-кременского направления, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На одном из опорных пунктов в районе населенного пункта Новолюбовка зафиксировано бегство с позиций пяти украинских боевиков. Украинские дезертиры попытались скрыться в ближайшей лесополосе, но подорвались на собственном минном заграждении. Выжить никому не удалось", - рассказал Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, аналогичный случай произошел в районе Ямполовки, где в результате подрыва погиб один украинский военнослужащий, двое - получили ранения. "Исходя из анализа полученных данных, можно с большой долей вероятности утверждать, что украинским командованием отданы указания минировать тыловые районы передовых подразделений с целью лишения военнослужащих путей несанкционированного отступления или бегства", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241205/drony-1987376126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины