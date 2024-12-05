Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/vsu-1987463110.html
ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко
ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко - РИА Новости, 05.12.2024
ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко
ВСУ минируют тыловые участки своих передовых подразделений, чтобы препятствовать их отступлению на ряде участков сватовско-кременского направления, сообщил РИА... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:59
2024-12-05T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. ВСУ минируют тыловые участки своих передовых подразделений, чтобы препятствовать их отступлению на ряде участков сватовско-кременского направления, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На одном из опорных пунктов в районе населенного пункта Новолюбовка зафиксировано бегство с позиций пяти украинских боевиков. Украинские дезертиры попытались скрыться в ближайшей лесополосе, но подорвались на собственном минном заграждении. Выжить никому не удалось", - рассказал Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, аналогичный случай произошел в районе Ямполовки, где в результате подрыва погиб один украинский военнослужащий, двое - получили ранения. "Исходя из анализа полученных данных, можно с большой долей вероятности утверждать, что украинским командованием отданы указания минировать тыловые районы передовых подразделений с целью лишения военнослужащих путей несанкционированного отступления или бегства", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241205/drony-1987376126.html
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют пути отхода своим подразделениям, рассказал Марочко

Марочко заявил, что ВСУ минируют пути отхода своим передовым подразделениям

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. ВСУ минируют тыловые участки своих передовых подразделений, чтобы препятствовать их отступлению на ряде участков сватовско-кременского направления, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На одном из опорных пунктов в районе населенного пункта Новолюбовка зафиксировано бегство с позиций пяти украинских боевиков. Украинские дезертиры попытались скрыться в ближайшей лесополосе, но подорвались на собственном минном заграждении. Выжить никому не удалось", - рассказал Марочко со ссылкой на собственные источники.
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Их невозможно засечь". Какое оружие Германия передаст Украине
Вчера, 08:00
По его словам, аналогичный случай произошел в районе Ямполовки, где в результате подрыва погиб один украинский военнослужащий, двое - получили ранения.
"Исходя из анализа полученных данных, можно с большой долей вероятности утверждать, что украинским командованием отданы указания минировать тыловые районы передовых подразделений с целью лишения военнослужащих путей несанкционированного отступления или бегства", - уточнил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Последний грабеж Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала