https://ria.ru/20241205/vrachi-1987447749.html
"Коммерсант" узнал об опасениях врачей перед клиническими рекомендациями
"Коммерсант" узнал об опасениях врачей перед клиническими рекомендациями - РИА Новости, 05.12.2024
"Коммерсант" узнал об опасениях врачей перед клиническими рекомендациями
Врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов. С 1 января 2025 года оказывать всю медицинскую помощь в России можно будет в соответствии с... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:07
2024-12-05T07:07
2024-12-05T08:42
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
врачи
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов. С 1 января 2025 года оказывать всю медицинскую помощь в России можно будет в соответствии с клиническими рекомендациями (КР), тогда как сейчас медики выбирают подходы лечения сами. Глава Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать ситуацию, пишет "Коммерсант"."Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей", — заявила 3 декабря спикер Совфеда, добавив, что "напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя".Медицинские специалисты опасаются невозможности обеспечить реализацию клинических рекомендаций из-за разницы в материально-технической базе региональных медорганизаций в стране, а это приведет к правовым и финансовым последствия для больниц и персонала.Валентина Матвиенко призвала Минздрав провести разъяснительную работу с медорганизациями в регионах.Клинические рекомендации — это документы с информацией о заболеваниях: диагностика, варианты лечения и профилактики. На них опираются эксперты при аудите качества медпомощи и суды при разрешении конфликтов между пациентами и врачами. В России такие регламенты, как правило, готовит профессиональное сообщество, утверждает Минздрав.
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), врачи
Общество, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Врачи
"Коммерсант" узнал об опасениях врачей перед клиническими рекомендациями
"Ъ": врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов. С 1 января 2025 года оказывать всю медицинскую помощь в России можно будет в соответствии с клиническими рекомендациями (КР), тогда как сейчас медики выбирают подходы лечения сами. Глава Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать ситуацию, пишет "Коммерсант
".
"Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей", — заявила 3 декабря спикер Совфеда, добавив, что "напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя".
Медицинские специалисты опасаются невозможности обеспечить реализацию клинических рекомендаций из-за разницы в материально-технической базе региональных медорганизаций в стране, а это приведет к правовым и финансовым последствия для больниц и персонала.
Валентина Матвиенко призвала Минздрав провести разъяснительную работу с медорганизациями в регионах.
Клинические рекомендации — это документы с информацией о заболеваниях: диагностика, варианты лечения и профилактики. На них опираются эксперты при аудите качества медпомощи и суды при разрешении конфликтов между пациентами и врачами. В России такие регламенты, как правило, готовит профессиональное сообщество, утверждает Минздрав.