https://ria.ru/20241205/vrachi-1987447749.html

"Коммерсант" узнал об опасениях врачей перед клиническими рекомендациями

"Коммерсант" узнал об опасениях врачей перед клиническими рекомендациями - РИА Новости, 05.12.2024

"Коммерсант" узнал об опасениях врачей перед клиническими рекомендациями

Врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов. С 1 января 2025 года оказывать всю медицинскую помощь в России можно будет в соответствии с... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T07:07

2024-12-05T07:07

2024-12-05T08:42

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

врачи

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов. С 1 января 2025 года оказывать всю медицинскую помощь в России можно будет в соответствии с клиническими рекомендациями (КР), тогда как сейчас медики выбирают подходы лечения сами. Глава Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать ситуацию, пишет "Коммерсант"."Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей", — заявила 3 декабря спикер Совфеда, добавив, что "напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя".Медицинские специалисты опасаются невозможности обеспечить реализацию клинических рекомендаций из-за разницы в материально-технической базе региональных медорганизаций в стране, а это приведет к правовым и финансовым последствия для больниц и персонала.Валентина Матвиенко призвала Минздрав провести разъяснительную работу с медорганизациями в регионах.Клинические рекомендации — это документы с информацией о заболеваниях: диагностика, варианты лечения и профилактики. На них опираются эксперты при аудите качества медпомощи и суды при разрешении конфликтов между пациентами и врачами. В России такие регламенты, как правило, готовит профессиональное сообщество, утверждает Минздрав.

https://ria.ru/20241203/matvienko-1987191754.html

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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), врачи