https://ria.ru/20241205/uralkhim-1987550506.html

"Уралхим" присоединился к Российскому партнерству за сохранение климата

"Уралхим" присоединился к Российскому партнерству за сохранение климата - РИА Новости, 05.12.2024

"Уралхим" присоединился к Российскому партнерству за сохранение климата

Одна из крупнейших компаний по производству удобрений АО "ОХК "Уралхим" присоединилась к Российскому партнерству за сохранение климата, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:12

2024-12-05T17:12

2024-12-05T17:12

экономика

баку

уралхим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796399871_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bbbf31500fada4027f18fe95f4a2d349.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Одна из крупнейших компаний по производству удобрений АО "ОХК "Уралхим" присоединилась к Российскому партнерству за сохранение климата, сообщается на сайте Партнерства.Как отмечается в сообщении, в 2023 году "Уралхим" принял Климатическую политику, которая включает цели по минимизации негативного воздействия на изменение климата и активно работает над улучшением своих производственных процессов с целью снижения выбросов парниковых газов."Мы убеждены, что только совместными усилиями можно добиться значимых результатов как в обеспечении устойчивого будущего в целом, так и в области вопросов изменения климата в частности. Вступление в партнерство подтверждает наше стремление следовать принципам устойчивого развития и вносить вклад в достижение глобальных климатических целей. Взаимодействие, обмен опытом между профильными экспертами, консолидация позиций по значимым вопросам — все это способствует развитию климатической повестки", - приводится на сайте комментарий директора по устойчивому развитию АО "ОХК "Уралхим" Елены Эскиной.Как отметила председатель оргкомитета Партнерства, директор департамента внешних коммуникаций холдинга Эн+ Ольга Санарова, интерес российского бизнеса к климатической повестке не снижается."Прошедший в Баку СOP29 показал, что отечественный бизнес может и в текущих реалиях активно продвигать свои идеи в сфере климатической повестки на международном уровне. Несмотря на различные подходы, внутри страны сформирован пул компаний, которые стоят в авангарде климатической повестки. И, конечно, у нас есть понимание, что к "зеленому" будущему лучше двигаться вместе. Задача партнерства — стать платформой, которая объединяет организации с высокими стандартами в области устойчивого развития. И мы рады, что такой сильный игрок, как "Уралхим", присоединился к нам", - цитируются на сайте Партнерства ее слова.С идеей создания Российского партнерства за сохранение климата ведущие российские компании выступили в ноябре 2015 года. С тех пор к организации присоединилось более 30 компаний. Основная задача Партнерства — содействие обеспечению равных конкурентных условий и созданию стимулов для внедрения природоохранных технологий и перехода к низкоуглеродной "зеленой" экономике.

https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856114815.html

https://ria.ru/20230523/uralkhim-1873740479.html

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, баку, уралхим