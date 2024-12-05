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В Раде рассказали, к чему готовится глава Минобороны
В Раде рассказали, к чему готовится глава Минобороны - РИА Новости, 05.12.2024
В Раде рассказали, к чему готовится глава Минобороны
Министр обороны Украины Рустем Умеров готовится бежать из страны, утверждает в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:07
2024-12-05T14:07
2024-12-05T14:07
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров готовится бежать из страны, утверждает в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."В скандале с предоплатой 23 миллиардов гривен от Минобороны польской фирме-прокладке за несуществующее оружие, не надо искать глубинного смысла. Просто министр обороны чебуречной Умеров готовится к бегству, а его лучше осуществить с деньгами, чем без них", — написал Дубинский.Во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в украинский парламент в связи со скандалом вокруг оборонных закупок, в частности, с поставкой ВСУ бракованных мин.В конце ноября украинское минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром".
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в мире, украина, рустем умеров, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, telegram
В мире, Украина, Рустем Умеров, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Telegram
В Раде рассказали, к чему готовится глава Минобороны
Депутат Рады Дубинский заявил, что глава Минобороны Украины готовится к бегству