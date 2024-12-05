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Рейсы из городов России не смогли сесть в аэропортах Узбекистана

Рейсы из городов России не смогли сесть в аэропортах Узбекистана - РИА Новости, 05.12.2024

Рейсы из городов России не смогли сесть в аэропортах Узбекистана

Рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы в четверг утром не смогли сесть в узбекистанских Навои, Термезе и Намангане из-за тумана, они были... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T05:59

2024-12-05T05:59

2024-12-05T06:02

екатеринбург

санкт-петербург

бухара

самолеты

аэропорты

погодные явления

авиакомпании

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ТАШКЕНТ, 5 дек - РИА Новости. Рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы в четверг утром не смогли сесть в узбекистанских Навои, Термезе и Намангане из-за тумана, они были перенаправлены на запасные аэропорты республики, сообщает пресс-служба Uzbekistan airports. "Из-за плохих метеоусловий (туман) в аэропорту Бухара рейс HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Внуково - Бухара, и рейс RWZ-1439 авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Екатеринбург - Бухара, произвели посадку в аэропорту Навои", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, пассажиры указанных рейсов будут перевезены в аэропорт назначения наземным транспортом. Экипаж самолета Uzbekistan Airways, который следовал по рейсу HY9712 из Санкт-Петербурга в Термез, из-за тумана принял решение совершить посадку в Самарканде. Борт HY9858 Uzbekistan Airways, следовавший из Уфы в Наманган, по этой же причине приземлился в Ташкенте, добавили в пресс-службе. В настоящий момент лайнеры ожидают улучшения погоды, чтобы вылететь по назначению.

https://ria.ru/20241204/samolet-1987221290.html

екатеринбург

санкт-петербург

бухара

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екатеринбург, санкт-петербург, бухара, самолеты, аэропорты, погодные явления, авиакомпании