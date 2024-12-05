https://ria.ru/20241205/tramp-1987607230.html

В Госдуме призвали не уповать на Трампа в вопросе урегулирования на Украине

В Госдуме призвали не уповать на Трампа в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 05.12.2024

В Госдуме призвали не уповать на Трампа в вопросе урегулирования на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал не уповать на победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа в РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:34

2024-12-05T20:34

2024-12-05T20:34

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал не уповать на победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта, по его словам, любое руководство США будет стараться навредить РФ. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. "В целом я бы вообще перестал уповать на Трампа, который якобы придет и порядок наведет, помирив всех с высоты собственного положения. Не стоит забывать, что любое руководство США - страны, которая считает себя нашим геополитическим врагом - так или иначе будет стараться России навредить, и Трамп здесь вовсе не исключение", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, далеко не все тезисы о ситуации на Украине, выдвигаемые командой Трампа, приемлемы для РФ. "Пока мы видим только стремление новой команды к диалогу, но ее намерения известны нам совсем фрагментарно, как набор тезисов, часть из которых вполне вменяема, а вот другая для России неприемлема", - считает депутат. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241205/nedootsenivat-1987591953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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