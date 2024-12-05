Слуцкий назвал визит Ермака в США присягой команде Трампа
Слуцкий назвал визит Ермака в США попыткой принесения присяги команде Трампа
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Визит делегации руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в США - попытка принесения "присяги на верность" команде победившего на американских президентских выборах Дональда Трампа, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Скорее всего, визит делегации Ермака в США был попыткой принесения "присяги на верность" команде Трампа. Очевидно, что в Киеве ищут любой способ, чтобы сохранить прямой американский протекторат и финансирование продолжения прокси-войны против России", - сказал Слуцкий РИА Новости.
При этом парламентарий считает, что пока рано говорить об "указках" Ермаку со стороны будущей команды Трампа.
"Скорее можно рассуждать о демонстрации готовности к торгу. В этой логике лежат заявления Ермака с декларациями "оптимизма" в отношении к переговорам об урегулировании украинского конфликта. Хунте Зеленского мир не нужен, как и их хозяевам из администрации демократов. Окончание боевых действий и свертывание западной помощи означает конец для режима кровавого клоуна", - добавил Слуцкий.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.