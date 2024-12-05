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Слуцкий назвал визит Ермака в США присягой команде Трампа - РИА Новости, 05.12.2024
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18:57 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/tramp-1987598644.html
Слуцкий назвал визит Ермака в США присягой команде Трампа
Слуцкий назвал визит Ермака в США присягой команде Трампа - РИА Новости, 05.12.2024
Слуцкий назвал визит Ермака в США присягой команде Трампа
Визит делегации руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в США - попытка принесения "присяги на верность" команде победившего на американских... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:57
2024-12-05T18:57
в мире
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москва
андрей ермак
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
нато
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Визит делегации руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в США - попытка принесения "присяги на верность" команде победившего на американских президентских выборах Дональда Трампа, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Как писала Wall Street Journal, в среду Ермак встретился во Флориде с будущей главой аппарата Трампа Сьюзи Уайлс, чтобы представить Украину как конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на пути к нему. "Скорее всего, визит делегации Ермака в США был попыткой принесения "присяги на верность" команде Трампа. Очевидно, что в Киеве ищут любой способ, чтобы сохранить прямой американский протекторат и финансирование продолжения прокси-войны против России", - сказал Слуцкий РИА Новости. При этом парламентарий считает, что пока рано говорить об "указках" Ермаку со стороны будущей команды Трампа. "Скорее можно рассуждать о демонстрации готовности к торгу. В этой логике лежат заявления Ермака с декларациями "оптимизма" в отношении к переговорам об урегулировании украинского конфликта. Хунте Зеленского мир не нужен, как и их хозяевам из администрации демократов. Окончание боевых действий и свертывание западной помощи означает конец для режима кровавого клоуна", - добавил Слуцкий. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html
https://ria.ru/20241205/ermak-1987539631.html
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в мире, россия, украина, москва, андрей ермак, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Вооруженные силы Украины
Слуцкий назвал визит Ермака в США присягой команде Трампа

Слуцкий назвал визит Ермака в США попыткой принесения присяги команде Трампа

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Визит делегации руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в США - попытка принесения "присяги на верность" команде победившего на американских президентских выборах Дональда Трампа, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Как писала Wall Street Journal, в среду Ермак встретился во Флориде с будущей главой аппарата Трампа Сьюзи Уайлс, чтобы представить Украину как конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на пути к нему.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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"Скорее всего, визит делегации Ермака в США был попыткой принесения "присяги на верность" команде Трампа. Очевидно, что в Киеве ищут любой способ, чтобы сохранить прямой американский протекторат и финансирование продолжения прокси-войны против России", - сказал Слуцкий РИА Новости.
При этом парламентарий считает, что пока рано говорить об "указках" Ермаку со стороны будущей команды Трампа.
"Скорее можно рассуждать о демонстрации готовности к торгу. В этой логике лежат заявления Ермака с декларациями "оптимизма" в отношении к переговорам об урегулировании украинского конфликта. Хунте Зеленского мир не нужен, как и их хозяевам из администрации демократов. Окончание боевых действий и свертывание западной помощи означает конец для режима кровавого клоуна", - добавил Слуцкий.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Госдуме рассказали, какие инструкции получил Ермак в США
Вчера, 15:20
 
В миреРоссияУкраинаМоскваАндрей ЕрмакДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)НАТОВооруженные силы Украины
 
 
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