https://ria.ru/20241205/smi-1987624289.html

На Украине ожидают резкого подорожания продуктов

На Украине ожидают резкого подорожания продуктов - РИА Новости, 05.12.2024

На Украине ожидают резкого подорожания продуктов

Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:44

2024-12-05T23:44

2024-12-05T23:44

в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал ранее, что Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" увеличении налогов на Украине. "Из-за "исторического" повышения налогов на Украине в декабре ощутимо подорожают продукты… Основная причина в том, что бизнесу придется учитывать повышение налогов. По прогнозам, в декабре стоимость овощей увеличиться до 15%, фруктов - до 10%, мясо в среднем подорожает на 9%, а "молочка" - на 14%", - говорится в Telegram-канале агентства. По данным УНИАН, цены на топливо, скорее всего, останутся стабильными. Десятого октября Железняк заявлял, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.

https://ria.ru/20241010/rada-1977351213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, сергей марченко, верховная рада украины, вооруженные силы украины