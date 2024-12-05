На Украине ожидают резкого подорожания продуктов
УНИАН: на Украине в декабре ожидается резкое повышение цен на продукты
Продуктовый супермаркет во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал ранее, что Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" увеличении налогов на Украине.
Рада поддержала проект об "историческом" увеличении налогов
10 октября, 11:21
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"Из-за "исторического" повышения налогов на Украине в декабре ощутимо подорожают продукты… Основная причина в том, что бизнесу придется учитывать повышение налогов. По прогнозам, в декабре стоимость овощей увеличиться до 15%, фруктов - до 10%, мясо в среднем подорожает на 9%, а "молочка" - на 14%", - говорится в Telegram-канале агентства.
По данным УНИАН, цены на топливо, скорее всего, останутся стабильными.
Десятого октября Железняк заявлял, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.