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На Украине ожидают резкого подорожания продуктов - РИА Новости, 05.12.2024
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23:44 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/smi-1987624289.html
На Украине ожидают резкого подорожания продуктов
На Украине ожидают резкого подорожания продуктов - РИА Новости, 05.12.2024
На Украине ожидают резкого подорожания продуктов
Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:44
2024-12-05T23:44
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал ранее, что Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" увеличении налогов на Украине. "Из-за "исторического" повышения налогов на Украине в декабре ощутимо подорожают продукты… Основная причина в том, что бизнесу придется учитывать повышение налогов. По прогнозам, в декабре стоимость овощей увеличиться до 15%, фруктов - до 10%, мясо в среднем подорожает на 9%, а "молочка" - на 14%", - говорится в Telegram-канале агентства. По данным УНИАН, цены на топливо, скорее всего, останутся стабильными. Десятого октября Железняк заявлял, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.
https://ria.ru/20241010/rada-1977351213.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сергей марченко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине ожидают резкого подорожания продуктов

УНИАН: на Украине в декабре ожидается резкое повышение цен на продукты

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкПродуктовый супермаркет во Львове
Продуктовый супермаркет во Львове - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Продуктовый супермаркет во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал ранее, что Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" увеличении налогов на Украине.
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"Из-за "исторического" повышения налогов на Украине в декабре ощутимо подорожают продукты… Основная причина в том, что бизнесу придется учитывать повышение налогов. По прогнозам, в декабре стоимость овощей увеличиться до 15%, фруктов - до 10%, мясо в среднем подорожает на 9%, а "молочка" - на 14%", - говорится в Telegram-канале агентства.
По данным УНИАН, цены на топливо, скорее всего, останутся стабильными.
Десятого октября Железняк заявлял, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.
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