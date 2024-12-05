https://ria.ru/20241205/smi-1987456456.html
Экс-главе Минобороны Южной Кореи запретили покидать страну
Экс-главе Минобороны Южной Кореи запретили покидать страну - РИА Новости, 05.12.2024
Экс-главе Минобороны Южной Кореи запретили покидать страну
Полиция Южной Кореи заявила о запрете покидать страну Ким Ён Хёну, который на момент объявления военного положения занимал пост главы минобороны, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:09
2024-12-05T09:09
2024-12-05T09:14
в мире
южная корея
саудовская аравия
юн сок ель
обстановка в южной корее
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Полиция Южной Кореи заявила о запрете покидать страну Ким Ён Хёну, который на момент объявления военного положения занимал пост главы минобороны, сообщает местный телеканал YTN. Ранее агентство Рёнхап сообщало, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль принял прошение об отставке министра обороны страны Ким Ён Хёна и назначил на его место посла Южной Кореи в Саудовской Аравии Чхве Бен Хека. "Бывшему министру обороны... запретили покидать страну", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на правоохранителей. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны. Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.
https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, саудовская аравия, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Саудовская Аравия, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Экс-главе Минобороны Южной Кореи запретили покидать страну
YTN: экс-главе Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хену запретили покидать страну
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Полиция Южной Кореи заявила о запрете покидать страну Ким Ён Хёну, который на момент объявления военного положения занимал пост главы минобороны, сообщает местный телеканал YTN
.
Ранее агентство Рёнхап сообщало, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль
принял прошение об отставке министра обороны страны Ким Ён Хёна и назначил на его место посла Южной Кореи
в Саудовской Аравии
Чхве Бен Хека.
"Бывшему министру обороны... запретили покидать страну", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на правоохранителей.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.